Primeiro reservatório em aço vitrificado em Cascavel vai abastecer 8 mil pessoas

Publicado em 12/04/2017 12:00

A Sanepar está implantando mais um reservatório de água tratada para Cascavel. A moderna unidade está em construção no Bairro Canadá com a tecnologia do aço vitrificado no lugar do tradicional concreto armado. O reservatório deve entrar em operação até o fim de julho deste ano e terá capacidade para armazenar 660 mil litros de água.Por meio dele serão abastecidas 2,1 mil ligações de água do Jardim Piatti, Canadá, Novo Milênio, Continental, Mirante, Piovesan, Ana Paula e Lupatini. A ampliação da capacidade de reserva de água beneficia diretamente cerca de 8 mil pessoas.A nova tecnologia de placas de aço vitrificado oferece algumas vantagens em relação às unidades feitas em concreto. Uma delas é o prazo para instalação, que é de cerca de 40 dias, contra o prazo mínimo de seis meses das unidades convencionais. As placas de aço são parafusadas umas às outras de forma rápida e segura.Além de ter menor custo para implantação, o aço vitrificado elimina quase que totalmente a necessidade de manutenção e possibilita a mudança de local. “Esse tipo de reservatório facilita o processo de limpeza e extingue os trabalhos de reparos em pintura e impermeabilização”, explica o gerente da Sanepar, Renato Mayer Bueno. O custo para implantação deste reservatório é de R$ 930 mil.O reservatório terá altura de 6,5 metros e 11,33 metros de diâmetro. No total serão instaladas 90 placas de aço vitrificado. O engenheiro Paulo Kissula, que fez visita de inspeção na fábrica GLSTanks International GmbH, na Áustria, diz que as placas unem a força e a flexibilidade do aço, com a resistência do vidro à corrosão. Ele acrescenta que a espessura é dimensionada de acordo com a capacidade de cada reservatório.A Sanepar já instalou reservatórios de aço vitrificado em São José dos Pinhais, Colombo e Maringá. Na próxima semana serão implantadas mais duas unidades - uma em Santa Helena e outra na cidade de Realeza. Cada uma delas vai armazenar 1 milhão de litros de água. Os reservatórios foram adquiridos por licitação na modalidade de pregão eletrônico.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: