Estado vai manter intervenção em Hospital de Foz até o fim do ano

Publicado em 11/04/2017 18:40

O Governo do Estado vai renovar o convênio de custeio do Hospital Municipal Padre Germano Lauck, de Foz do Iguaçu. A medida tem o aval do governador Beto Richa e representa um aporte extra de R$ 37 milhões em recursos do tesouro estadual.De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Michele Caputo Neto, com isso o Estado também assegura a continuidade da intervenção administrativa na unidade até o final do ano. "Temos o compromisso de ajudar no resgate do sistema de saúde de Foz e o fortalecimento do hospital municipal é um dos pontos-chave deste projeto", destacou Caputo Neto, que irá à Foz do Iguaçu em maio para assinar o convênio que oficializa o repasse dos recursos.O anúncio foi feito durante encontro em Curitiba, com a presença do prefeito eleito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, e a prefeita em exercício, Inês da Saúde. O Hospital Municipal está sob intervenção do Estado desde 1º de dezembro de 2016. A medida foi tomada para evitar que a população fosse prejudicada, já que a unidade corria sérios riscos de fechar as portas e suspender o atendimento público.Inicialmente, a intervenção aconteceria por um período máximo de 180 dias, renováveis por mais 180 dias. O prazo venceria em 23 de abril, mas já com antecedência o Estado assegura a manutenção da parceria.Nestes primeiros seis meses de intervenção, o Estado está destinando cerca de R$ 38,2 milhões para manter a estrutura. O recurso é aplicado na cobertura de despesas de custeio, como contratação de profissionais, folha de pagamento, compra de medicamentos, insumos e materiais médico-hospitalares, gastos com fornecedores, contas de água, luz, telefone, entre outros.A partir de agora, com a segunda etapa do processo de intervenção, o objetivo é tornar o hospital mais eficiente e com sustentabilidade financeira para se manter cada vez mais com os recursos do SUS. A ideia é fortalecer o caráter de referência regional em urgência e emergência e reduzir custos, sem que haja prejuízos ao atendimento da população da fronteira."Nomeamos uma comissão administrativa de intervenção que ajeitou a casa, fez um diagnóstico detalhado da situação e implantou um novo modelo de gestão para dar estabilidade à estrutura. Agora queremos avançar em outras áreas, deixando o hospital pronto para voltar à gestão da prefeitura" relatou o diretor-geral da Secretaria de Estado da Saúde, Sezifredo Paz.Nos anos anteriores, a instituição gerenciava os recursos repassados para a gestão sem se preocupar com as receitas advindas do SUS nos diversos setores. Dos 30 leitos de UTI, por exemplo, apenas 11 ainda tinham esse credenciamento. Além disso, o hospital está no centro de diversas denúncias de corrupção, que geraram um desequilíbrio financeiro na unidade.Para o prefeito eleito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, é importante que se reconheça a ação do Governo do Estado em ajudar o município neste período crítico. "Somos gratos ao governador Beto Richa, que foi sensível à causa e está garantindo este apoio ao nosso hospital. Ter o Estado como parceiro é essencial para nós neste momento", agradeceu.