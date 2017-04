Repartições públicas estaduais terão escala especial na Páscoa

Publicado em 11/04/2017 18:10

As repartições públicas estaduais terão escala especial de funcionamento no feriado da Páscoa. Além da Sexta-feira Santa (14), o Governo do Estado estabeleceu como ponto facultativo a quinta-feira (13). A medida não abrange serviços que não admitem paralisação, como hospitais e delegacias. O funcionamento volta ao horário normal na segunda-feira (17).Confira os horários de funcionamento dos órgãos públicos estaduais:- Funcionarão normalmente todos os dias.- Sem expediente em todas as agências na quinta e sexta-feira.- As unidades do Detran não terão expediente na quinta e sexta-feira e voltam a funcionar normalmente na segunda-feira, das 8h às 14h. Mesmo sem o atendimento presencial, os usuários dos serviços de habilitação e veículos poderão utilizar o programa Detran Fácil para consultas do Envio da CNH, agendamento de Exames Teóricos de Direção, solicitação de Segunda Via da CNH, solicitação da Permissão Internacional para Dirigir, agendamento do Curso de Reciclagem, Pontuação CNH, Envio de Licenciamento, emissão 2° Via CRLV, Extrato de Débitos e de Multas Pagas.- As delegacias da Capital, metropolitanas, do Interior e as especializadas vão atender em regime de plantão 24 horas, na sexta-feira. Em Curitiba, os Centros Integrados de Atendimento ao Cidadão (Ciacs) atenderão as ocorrências durante o feriado no 1º Distrito (Rua André de Barros, 671, Centro, 3212-6100) e no 8º Distrito (Av. Pres. Wenceslau Braz, 47, Portão ¨C 3212-6100). A Delegacia de Homicídios funciona normalmente durante todos os dias do feriado (Avenida Sete de Setembro, 2077, Centro).- Não terá expediente na quinta e sexta-feira. O atendimento será retomado, normalmente, na segunda-feira, das 9h às 17h.As unidades de Curitiba, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu estarão fechadas na sexta-feira. Apenas a Ceasa de Londrina estará aberta nesta data, das 3h às 9h. No sábado, as quatro unidades do Paraná abrem em horários específicos: Curitiba das 4h30 às 12h; Maringá das 5h30 às 10h; Londrina das 5h15 às 10h15 e Cascavel das 6h às 12h. A administração estará fechada na sexta-feira e retorna suas atividades, normalmente, na segunda das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas.- Funcionará normalmente todos os dias, das 10h às 17h30. O local fecha na segunda-feira para manutenção.- As agências e postos de atendimento da Copel fecham na quinta-feira e reabrem na segunda-feira. A Copel oferece atendimento 24 horas por dia, todos os dias da semana, pela Agência Online (www.copel.com), Copel Mobile e pelo Call Center (0800 51 00 116).- As agências da Sanepar fecham na sexta-feira e voltam a atender na segunda-feira, a partir das 8h. A Sanepar atende 24 horas pelo 0800 200 0115.- A Biblioteca Pública do Paraná (em Curitiba) não vai funcionar na quinta-feira, sexta-feira e sábado. Retoma suas atividades na segunda-feira, das 8h30 às 20h.- Com exceção do Centro Juvenil de Artes Plásticas, todos os espaços culturais do Governo do Estado abrirão durante o feriado. Em Curitiba, os museus de Arte Contemporânea, da Imagem e do Som e Alfredo Andersen funcionarão todos os dias das 10h às 16h. O Museu do Expedicionário abrirá das 13h às 17h. O Museu Paranaense irá funcionar das 9h às 18h na quinta-feira e das 10h às 16h nos outros dias. O Museu Oscar Niemeyer vai abrir das 10h às 18h todos os dias.A entrada é gratuita em todos os espaços, com exceção do Museu Oscar Niemeyer, que tem ingressos a R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia-entrada para professores e estudantes com identificação). Maiores de 60 e menores de 12 anos têm entrada gratuita.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: