Aprovados em concurso da Secretaria da Saúde iniciam escolha de vagas

Publicado em 11/04/2017 17:10

Os candidatos aprovados no concurso da Secretaria de Estado da Saúde para o município de Curitiba participaram da primeira escolha de vagas nesta terça-feira (11). Os convocados considerados aptos nos exames médicos para exercer as atividades profissionais foram nomeados por decreto no dia 5.“Esse foi um grande passo que reforça o compromisso do governo Beto Richa com a saúde do Paraná. São 585 novos servidores públicos para recompor o quadro funcional de hospitais, laboratórios públicos, farmácias, regionais de saúde e demais unidades vinculadas à Secretaria da Saúde”, destaca o secretário da Saúde, Michele Caputo Neto.A escolha é feita de acordo com cargo e função e por ordem de classificação do concurso. Esta etapa aconteceu no Centro Hospitalar de Reabilitação para Assistente de Farmácia, Técnico Administrativo, Técnico de Laboratório, Técnico de Manutenção, Técnico de Segurança do Trabalho e Técnico de Enfermagem. A partir da escolha de vagas, o servidor nomeado pode tomar posse no cargo público e iniciar imediatamente as atividades inerentes ao seu cargo.A futura servidora Taynan Pierobom escolheu o Hospital do Trabalhador (HT) como local de trabalho. Este é o primeiro concurso público em que ela é aprovada. “Escolhi o HT pela proximidade da minha casa. Estou muito ansiosa e, sem dúvida, na próxima segunda-feira já estarei lá para assumir minha nova função”, comemora.Os processos para outras funções continuam nesta quarta e quinta-feira (12 e 13). O edital com as informações detalhadas pode ser acessado pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (http://www.ibfc.org.br/concurso/concurso_selecionado/287) (IBFC), empresa responsável pela organização do concurso.Os candidatos nomeados em outras cidades do Estado devem entrar em contato com setor de Recursos Humanos da Regional de Saúde correspondente ao município em que foi nomeado com a finalidade de escolher vaga e tomar posse. Os endereços e telefones também estão disponíveis no site do IBFC..Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: