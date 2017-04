Banco de Leite do HU da UEL registra aumento nas doações

Publicado em 15/04/2017 09:00

O Banco de Leite Humano do Hospital Universitário (HU) da UEL registrou nas últimas semanas um aumento significativo de mães doadoras e conseguiu melhorar o volume em estoque. No final do mês de março, a unidade lançou uma campanha para não comprometer a alimentação dos prematuros internados na UTI do hospital. No momento, o estoque está em torno de 180 litros, mas a meta é atingir 300 litros.A melhoria no número de mães doadoras é consequência da divulgação feita pelos meios de comunicação. A repercussão foi grande e atingiu novas doadoras. "Houve um aumento de mulheres que se prontificaram a doar. Com a campanha, conseguimos 45 novas mães que ligaram e estão interessadas em ajudar", afirma a coordenadora do Banco de Leite do HU, enfermeira Márcia Benevenuto.Segundo a coordenadora, após o cadastro de uma nova doadora, existe um processo de visitação que consiste em verificar o pré-natal da mãe e a quantidade de leite disponível para o bebê. O objetivo é averiguar se há condições para doação. Logo após é feito um exame de sorologia. A partir daí a equipe do Banco de Leite transmite o treinamento para a retirada de leite.Márcia afirma que não é fácil manter um nível de doação com lactantes em condição de doar, uma vez que a demanda, principalmente da UTI, é alta. Por isso, as interessadas podem ligar para o número (43) 3371-2390. A equipe do Banco de Leite vai até a residência, ensina o procedimento e posteriormente passa recolhendo o material coletado.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: