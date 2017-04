UEM abre inscrição para vestibular de Inverno

Publicado em 14/04/2017 09:00

A Universidade Estadual de Maringá abriu as inscrições para o Vestibular de Inverno 2017, que devem ser feitas exclusivamente pela internet no site www.vestibular.uem.br/ . O prazo encerra-se no dia 10 de maio.Para este concurso são oferecidas 1.492 vagas em 69 cursos de graduação, sendo que 20% das vagas em cada curso e turno destinam-se a candidatos que optarem pelo Sistema de Cotas Sociais.A taxa de inscrição, no valor de R$ 146,00, poderá ser paga até 12 de maio em qualquer agência bancária, utilizando o boleto disponível para impressão no Menu do Candidato.A Universidade concederá isenção no pagamento da taxa aos candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), conforme resolução aprovada no ano passado pelo Conselho de Administração da instituição.CPF OBRIGATÓRIO - No ato da inscrição, é necessário informar os dados do documento de identificação com foto e também do número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato, que é uma exigência que passa a valer a partir deste concurso.Os locais de provas serão divulgados a partir do dia 16 de junho. As provas serão aplicadas de 16 a 18 de julho, sempre das 8h50 às 13 horas, nas cidades de Apucarana, Campo Mourão, Cianorte, Cidade Gaúcha, Goioerê, Ivaiporã, Maringá, Paranavaí e Umuarama.O resultado do concurso será divulgado no dia 25 de agosto no site www.vestibular.uem.br/ .