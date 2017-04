Feira de Umuarama cresce e oferta muito mais que alimentos saudáveis

Publicado em 13/04/2017 09:00

Todos os sábados, a Feira Agroecológica de Inclusão Social, Cultura e Artes agita o município de Umuarama, no Noroeste do Paraná. Criada em 2015 com o objetivo de ofertar alimentos saudáveis, hoje é ponto de encontro de artistas e outros empreendedores da cidade e região. Conhecida como Faísca, a feira é fruto de um projeto da Incubadora de Empreendimentos Econômicos Solidários da UEM, vinculada ao Departamento de Ciências Agrárias, do campus de UmuaramaO idealizador da Feira, professor Max Emerson Rickli, coordenador da IEES, explica que a iniciativa reúne, num mesmo espaço público, dança, música, artesanato e produtos agroecológicos. Para o professor, a Faísca nasceu com a finalidade de gerar trabalho e renda para os agricultores atendidos pelos projetos agroecológicos dos cursos de agrárias da UEM, mas hoje representa muito mais do que isso. Os produtores atendidos pela universidade reconhecem que a Faísca fecha o ciclo de produção e de distribuição dos alimentos que são cultivados e beneficiados por eles. Por outro lado, a feira é uma opção para os consumidores que procuram alimentos livres de agrotóxico.VARIEDADE - O motorista Luiz Lepre, de 52 anos, disse que, apesar de não frequentar sempre, acha a Faísca uma iniciativa muito boa. “Encontramos na feira produtos de primeira, fresquinhos e saudáveis de vários tipos. Hoje eu vou de requeijão e de palmito”, informou enquanto fazia compras.Jéssica Fernanda, 26 anos, considera a Faísca uma ótima opção de compras, pela diversidade de produtos. “Além disso, a feira funciona no sábado, quando não há outras feiras na cidade. Começou pequenininha e agora o pessoal está aderindo, está crescendo e é ótimo”, completou.Além das hortaliças, frutas de época e área de alimentação, a Faísca também abre espaço para a comercialização de artesanato feito de produtos recicláveis, o que acaba unindo o conhecimento agroecológico com arte e cultura.PARTICIPAÇÃO – Agricultores interessados em participar da feira não precisam pagar nada. No entanto, é preciso produzir os produtos que pretende vender e seguir os preceitos da economia solidária, que se preocupa com a segurança alimentar, isto é, em oferecer comida saudável; preservação do meio ambiente no processo produtivo e garantia de qualidade de vida para quem produz e quem consome o produto.Ronaldo José Moreira é um dos expositores da feira e ajudou no processo de implantação do evento. Além de artesão, ele é ex-conselheiro de economia solidária do governo federal e conta que sempre participou de ações para construir espaços de comercialização de produtos socialmente justos e ecologicamente corretos.“Na área do artesanato, trabalhamos com a economia criativa. Quando eu cheguei aqui, percebi que a cidade tinha um hiato no sentido de uma cultura nesta área e eu provoquei o professor Max. Para buscar o desenvolvimento regional sustentável é preciso buscar o resgate regional. E o artesanato é isso, uma possibilidade de mostrar as capacidades e competência da região”.PROGRAMAÇÃO - A feira acontece todos os sábados, das 16 às 19 horas, nos fundos do estádio de Umuarama, onde acontece a feira do produtor. A programação dos próximos três finais de semana é a seguinte: Manduca (15/04), Cintia Santos (22/04) e Ricardo Braga (29/04), todos com shows no estilo voz e violão.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: