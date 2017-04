Orquestra Sinfônica do Paraná se apresenta para alunos de Colombo

Publicado em 11/04/2017 14:55

Sob a regência do maestro convidado Alexandre Brasolim, a Orquestra Sinfônica do Paraná se apresentou nesta terça-feira (11) para escolas municipal e estadual de Colombo, Região Metropolitana de Curitiba. A iniciativa é uma parceria do Centro Cultural Teatro Guaíra e a Prefeitura de Colombo.Haverá apresentações também nesta quarta-feira, às 10 horas, e na quinta-feira, às 20 horas, no Colombo Park Shopping - auditório municipal da regional Maracanã. A entrada é gratuita.A iniciativa faz parte do projeto Dança e Música Teatro Guaíra para Todos, uma realização do Centro Cultural Teatro Guaíra e Secretaria da Cultura do Estado do Paraná, com patrocínio Copel e apoio da Prefeitura de Colombo.Neste primeiro dia, o concerto em Colombo foi para crianças do ensino fundamental 1 e 2, com idades entre seis e 15 anos. As amigas Mariane dos Santos Cardoso, 15 anos, e Kaliny de Brito dos Santos, 14 anos, adoraram a apresentação. Alunas do 9º ano, elas disseram que levarão os pais na quinta-feira, quando os músicos tocarão para a comunidade. "Nossos pais gostam muito de música. Tanto a minha família, como a da Kaliny, já tem programação para quinta-feira à noite”, disse Mariane, que planeja estudar violoncelo.APROXIMAR - O secretário municipal de Comunicação Social de Colombo, Waldirlei Bueno, disse que a comunidade estava ansiosa pela chegada da OSP. “Os concertos didáticos são uma forma de aproximar os alunos da música clássica. Desta vez temos três dias seguidos de concertos. É um passo importante para formação de plateia”, disse ele.OBRAS - As obras escolhidas foram O Messias: Abertura do oratório, de Georg Friedrich Haendel; O Senhor Bruschino: Abertura, de Gioachino Rossini; Abertura em ré, do Padre José Maurício Nunes Garcia; 1º Movimento da Sinfonia nº1, de Ludwig van Beethoven; Beatriz (arranjo de Nelson Ayres), de Chico Buarque e Edu Lobo; e Libertango (arranjo de Alexandre Brasolim), de Astor Piazzolla. Cada apresentação tem 50 minutos.SE ESSA RUA - Nos minutos finais da apresentação, o maestro Brasolim fez a plateia cantar Se Essa Rua Fosse Minha. A música contagiou todos.A aluna Giovana Godoi, seis anos, disse que achou a apresentação legal e que quer assistir à orquestra mais vezes. Augusto Araldi, seis anos, afirmou que se sentiu feliz depois da apresentação. "Gostei do clarinete e quero aprender a tocar esse instrumento".CONCERTOS - O projeto Dança e Música Teatro Guaíra para Todos levará a OSP para concertos em Fazenda Rio Grande (RMC) nos dias 25 e 26 de abril.SERVIÇOOrquestra Sinfônica do Paraná em ColomboQuarta-feira (12) – 10 horasQuinta-feira (13) - 20 horasLocal: Colombo Park ShoppingAuditório Municipal da regional MaracanãRua Dorval Ceccon, 664Bairro FátimaSaiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: