Escritor Assis Brasil ministra oficina de narrativa ficcional

Publicado em 11/04/2017 15:00

A Biblioteca Pública do Paraná promove, de 15 a 17 de maio, a oficina "Os elementos básicos da narrativa ficcional (conto, novela e romance)", com o romancista Luiz Antonio de Assis Brasil. As inscrições, gratuitas, devem ser feitas até 1ª de maio pelo formulário (clique aqui para acessar).Os interessados devem enviar um breve texto de ficção — de uma lauda. Assis Brasil vai selecionar 15 pessoas. As aulas acontecem das 14h às 17h. Mais informações (41) 3221-4917.Gaúcho de Porto Alegre, Assis Brasil é autor de 19 livros, alguns deles premiados, como os romances Cães da Província (1988, Prêmio Literário Nacional) e A Margem Imóvel do Rio (2003, prêmios Jabuti e Portugal Telecom). Grande parte de sua obra ficcional é calcada na reconstituição histórica.Segundo o escritor, a oficina na BPP se baseia em dois temas centrais: "A personagem: sua criação e desenvolvimento dentro da história" e "O conflito como o elemento-motor da história". "A oficina é uma etapa a mais que o escritor pode acrescentar à sua formação. Não é o começo nem o fim de nada. É um espaço em que o maior benefício é a oportunidade de discutir os textos com colegas de ofício, sob a supervisão e conselho de um escritor sênior", diz o romancista.Desde 1985, Assis Brasil dirige ininterruptamente uma Oficina de Criação Literária no Curso de Pós-Graduação da Faculdade de Letras da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Já passaram pelo curso mais de 450 alunos, entre eles escritores hoje estabelecidos no cenário literário nacional, como Michel Laub, Amílcar Bettega, Cíntia Moscovich e Daniel Galera.SERVIÇO: Oficina "Os elementos básicos da narrativa ficcional (conto, novela e romance)", com Luiz Antonio de Assis Brasil.Data: 15, 16 e 17 de maio.Horário: 14h às 17h.Local: Biblioteca Pública do Paraná (R. Cândido Lopes, 133 — Curitiba/PR).Inscrições até 1º maio pelo formulário: www.goo.gl/forms/M0bc2gKj0kM8G9UH3 Entrada franca.Mais informações: (41) 3221-4917.