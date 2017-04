Detran orienta motoristas a enfrentar imprevistos nas rodovias nos feriados

Publicado em 11/04/2017 14:46

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) orienta os motoristas que vão viajar nos próximos feriados como devem enfrentar os imprevistos na pista e ainda alerta sobre a importância do planejamento para garantir um deslocamento seguro. “Além da revisão do veículo e das condições físicas/emocionais do condutor, para uma viagem segura é importante que o motorista faça um planejamento. Dessa forma, ele poderá garantir uma viagem mais tranquila, caso algo saia do esperado para ele e para todos que estarão nas rodovias”, explica o diretor-geral do Detran, Marcos Traad.VERIFIQUE A LISTA - Antes de sair de casa é importante o motorista garantir que está levando o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV) e Carteira Nacional de Habilitação, dentro da validade.Outro procedimento fundamental é levar o veículo a uma oficina para verificar as condições dos pneus, freio, lâmpadas e suspensão. O extintor dentro do prazo da validade, o cinto de segurança e o estepe também devem estar em ordem para serem utilizados.MOTOCICLISTAS - As roupas de segurança para os motociclistas são fundamentais em qualquer ocasião, seja para o dia a dia ou em uma viagem. As luvas, jaqueta, calça, bota e o capacete protegem e ajudam a reduzir o impacto em condições adversas na pista.OBSTÁCULO NA PISTA - Ao se deparar com algum perigo ou obstáculo que possa atrapalhar os demais motoristas como, por exemplo, um animal, tronco de árvore ou outro objeto na estrada, sinalize para os carros que vêm atrás, pois é bem provável que cruze a sua frente e você tenha que frear bruscamente.PISTA COM CHUVA – Quando chove a visibilidade do motorista pode ser reduzida, por isso é muito importante que nestas condições a atenção dos motoristas seja redobrada. Acenda imediatamente o farol, diminua a velocidade e aumente a distância do carro da frente, nunca mude bruscamente a direção do carro e não freie repentinamente.AJUDA - Pesquise e anote numa agenda, o número do seguro ou então da concessionária responsável pela rodovia caso venha precisar de algum tipo de suporte durante o deslocamento.Para acionamento dos Serviços de Emergência:190 – Polícia Militar;191 – Polícia Rodoviária Federal;192 – Samu;193 – Siate;194 - Polícia Rodoviária Estadual.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: