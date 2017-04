Produção da indústria do Paraná cresceu 4% em fevereiro

Publicado em 11/04/2017 14:20

A indústria do Paraná cresceu 4% em fevereiro na comparação com igual período do ano passado. No bimestre, o avanço foi de 4,1% em relação aos dois primeiros meses do ano passado. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa Industrial Mensal.Em relação a janeiro, o crescimento, com ajuste sazonal, foi de 1,9% no Paraná. Dos 14 Estados pesquisados pelo IBGE, nove tiveram desempenho positivo em fevereiro em relação a janeiro.Os números da indústria do Paraná estão acima da média do Brasil. De acordo com o IBGE, a produção da indústria caiu 0,8% em fevereiro na comparação com igual período do ano passado, avançou 0,1% na comparação com janeiro e 0,3% no primeiro bimestre em relação aos dos primeiros meses do ano passado.- De acordo com o IBGE, o desempenho no Paraná em fevereiro foi puxado pelos setores de máquinas e equipamentos, com alta 112,8%; veículos automotores, reboques e carrocerias (10,8%), e alimentos (9,2%) na comparação com o mesmo período do ano passado."Três dos quatro setores mais importantes da indústria do Paraná tiveram resultados positivos. Isso aponta para uma recuperação da atividade, que deve continuar nos próximos meses a ter um desempenho mais favorável", diz Julio Suzuki Júnior, diretor-presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social (Ipardes).A produção do setor de máquinas e equipamentos – especialmente máquinas agrícolas – cresce por conta do agronegócio, embalado pela supersafra desse ano. O setor de alimentos também se beneficia da produção do campo."A fabricação de automóveis, por sua vez, segue em recuperação com reposição de estoques no mercado interno e aumento de exportações, principalmente para a Argentina", completa Suzuki Júnior.No bimestre, o setor de máquinas e equipamentos cresceu 75,1%; veículos automotores, reboques e carrocerias teve evolução de 19,9%; e de produtos alimentícios avanço de 12,6% na comparação com mesmo período de 2016.- Para o professor João Basílio Pereima Neto, do departamento de economia da Universidade Federal do Paraná (UFPR), o Paraná foi beneficiado pelo fato de a recuperação ter se dado em setores-chave para a indústria no Estado. "O Paraná foi abençoado pelo choque positivo de curto prazo em setores importantes. O Estado estava no lugar certo na hora certa", diz.NEGATIVOS - Em fevereiro, na comparação com o mesmo período do ano passado, os destaques negativos ficaram por conta da fabricação de produtos químicos, com queda de 21,4%; coque, produção de derivados de petróleo e biocombustíveis (-13,2%) e fabricação de móveis (-12,9%). No bimestre, as maiores quedas foram produção de derivados de coque, derivados de petróleo e biocombustíveis (-16%) e fabricação de móveis (-13,7%).- Para Suzuki Júnior, se mantido o ritmo de crescimento, a indústria pode ter impacto relevante sobre o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná em 2017. A indústria da transformação responde por 20% do PIB do Estado.Pereima Neto, da UFPR, destaca, no entanto, que em termos de Brasil, ainda é cedo para falar em retomada. "O desempenho dos Estados ainda está muito díspar. Em alguns a produção cresce e em outros cai. Vamos ter que avaliar os resultados nos próximos meses para ter um cenário mais claro. A indústria brasileira já atingiu o fundo do poço e é natural que em algum momento pare de cair e dê sinais de melhora. A questão é ver se ela é sustentável, diz.