Principais rodovias de Umuarama, no Noroeste, são renovadas

Publicado em 11/04/2017 14:10

A região de Umuarama, noroeste do Estado, está recebendo uma série de obras de renovação em duas de suas principais rodovias. São mais de 50 quilômetros da PR-323 até Iporã e 42,5 quilômetros da PR-486, do entroncamento do distrito de Cedro, no município de Perobal, até a ponte sobre o rio Piquiri, em Brasilândia do Sul.Os contratos preveem a recuperações do trecho com reperfilagens de três centímetros e instalação de sinalização vertical. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) já foram investidos R$ 13 milhões nas duas estradas. Os serviços devem terminar até o mês de novembro. A PR-486 está com os trabalhos mais adiantados, com 29 quilômetros já concluídos. Os 13,5 quilômetros restantes devem consumir R$ 5 milhões.As duas frentes de trabalho, a partir de Umuarama, vão melhorar o tráfego em uma das mais importantes regiões do Estado. “Estamos priorizando esforços para manter a conservação da PR-323”, explicou o diretor-geral do DER-PR, Nelson Leal Junior.As obras agradaram o motorista Dionis Manuel de Souza, na estrada há 17 anos e que faz entregas em algumas cidades da região Noroeste. “Estas obras vão melhorar bastante o meu trabalho porque eu costumo andar entre Cafezal do Sul, Alto Piquiri e até Maringá e estas estradas estavam precisando de conserto”, explicou.- O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, diz que os investimentos na conservação e manutenção são fundamentais e não serão interrompidos. “Estas reformas não vão parar por aí. Estamos finalizando uma licitação de R$ 2,3 bilhões em manutenção e conservação, garantindo frentes de trabalho por todo o Estado nos próximos três anos”, explicou.O pacote de licitações está em fase de recebimento de propostas e vai garantir melhorias para toda malha viária sob responsabilidade do DER.– Não é só a PR-323 que recebe obras na região Noroeste. Em Cianorte, o trecho da PR-567 que começa na PR-323 e vai até a cidade de Araruna, prevê recuperação total da rodovia, reforma do acostamento e outras melhorias. A obra está no começo e terá extensão total de aproximadamente 50 quilômetros. Esta recuperação está sendo feita em cinco etapas, com segmentos de 10 quilômetros de extensão. Cada um destes trechos terá investimento aproximado de R$ 2 milhões e até três meses de trabalho, dependendo das condições climáticas.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: