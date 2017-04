Salão Paranaense divulga os artistas selecionados

Publicado em 10/04/2017 17:50

A 66ª edição do Salão Paranaense - uma das principais premiações de artes plásticas do Brasil – divulgou nesta segunda-feira (10) os nomes dos artistas selecionados. Foram cerca de 800 propostas analisadas, um aumento de 25% em comparação ao número de inscritos na edição anterior. O resultado está disponível em www.cultura.pr.gov.br.O Salão vai contemplar 25 artistas que receberão um prêmio de R$ 7 mil. Além disso, dois participantes serão selecionados para o Prêmio Aquisição, no valor de R$ 20 mil, cujas obras passam a integrar o acervo permanente do Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC-PR).O comitê curatorial que analisou os trabalhos foi composto por Cauê Alves, de São Paulo (SP), Danillo Villa, de Londrina (PR) e Gaudêncio Fidelis, de Porto Alegre (RS), profissionais com reconhecida atuação na área das artes visuais.- O evento foi criado em 1944 e é promovido pelo MAC-PR desde 1970. Em 2005, tornou-se bienal, ampliou a área de abrangência e instituiu prêmios a todos os artistas selecionados e convidados. Desde sua concepção original, o Salão acolhe propostas que apontam novos caminhos para as artes visuais.- Recebimento das propostas: 30 de janeiro a 30 de março de 2017- Comunicação aos artistas selecionados: a partir de 10 de abril de 2017- Recebimento das obras: 25 de abril a 15 de maio de 2017- Abertura do Salão: 8 de junho de 2017- Encerramento do Salão: 10 de setembro de 2017- Devolução das obras: 15 de setembro a 5 de outubro de 2017