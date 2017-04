Sanepar implanta 38,7quilômetros de novas redes de água em Ponta Grossa

Publicado em 10/04/2017 17:40

A Sanepar está ampliando o sistema de abastecimento água de Ponta Grossa, uma das maiores obras da Companhia em andamento no Paraná. Cerca de R$ 20 milhões estão sendo investidos para aumentar a quantidade de água tratada disponível aos moradores da região norte da cidade.Neste momento, estão sendo instalados 38,7 quilômetros de novas redes e adutoras, que vão ampliar o transporte da água, desde a Estação de Tratamento de Água, que fica no Jardim Carvalho, até o Reservatório Los Angeles. Depois segue para as redes de distribuição menores, que permitem que a água tratada chegue até os imóveis.Esta etapa das obras beneficia principalmente o setor chamado operacionalmente pela Companhia de "Los Angeles", mas que abrange, além deste, os bairros Boa Vista, Chapada, Nova Rússia e Contorno, um universo estimado em 89 mil famílias. De acordo com o gerente-geral da Sanepar da Região Sudeste, Fabio Leal Oliveira, o investimento é fundamental para manter a regularidade do abastecimento pelos próximos anos, levando em conta a expansão urbana e o adensamento populacional que vem sendo observados naquela região da cidade.As obras no sistema de abastecimento de Ponta Grossa incluem ainda a instalação de equipamentos de medição e controle de vazão e estações elevatórias de água tratada, bem como um novo reservatório. Já em construção, ele terá capacidade para armazenar cinco milhões de litros de água tratada.- Em paralelo à construção do reservatório e a instalação das redes de água, a Sanepar deu início, neste mês, às interligações das tubulações para que possam ter conexão com o restante do sistema e assim transportar a água até os imóveis. Ao todo, elas somam mais de mil pontos em toda a extensão da nova rede, que tem diâmetros variados entre 50 e 500mm.Em abril, a Companhia fará as interligações de redes nas vilas Izabel, Borato, Real, Congonhas e Vila Romana. Em maio, as frentes de trabalho dão continuidade às interligações na Vila Congonhas, Parque do Café, Núcleo Santa Luzia, Chapada e Cristo Rei. Para o mês de junho, estão previstas as interligações de redes no Los Angeles, Jardim Monte Carlo e Boa Vista.Para fazer as interligações, o abastecimento poderá ser interrompido em pequenos trechos, como uma ou duas quadras por vez, por um curto espaço de tempo. Estes serviços estão sendo feitos entre as terças e as quintas-feiras e não comprometem o abastecimento para os clientes que possuem reservatório domiciliar. As interligações de maior porte, com maior área de abrangência e maior duração, serão comunicadas à população com antecedência.