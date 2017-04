Pesquisa do Procon-PR indica variação de até 101% nos preços de chocolates

Publicado em 10/04/2017 16:50

Pesquisa de preços feita pelo Procon-PR que teve como alvo produtos de Páscoa – como ovos de chocolate, coelhos e caixas de bombons - encontrou diferenças de valores de venda de até 101,01% para um mesmo item comercializado em diversos estabelecimentos. Este é o caso do Kinder Chocolate com 4 unidades (50g), à venda por valores que variam de R$ 2,98 a R$ 5,99. Outra diferença significativa é a do Kinder Bueno Preto/Branco com 2 unidades (43g), com preços entre R$ 3,99 e R$ 6,99, ou seja, 75,19% de variação.O Ovo ao Leite Lacta (196g) é vendido entre R$ 21,68 e R$ 35,90, ou seja, variação de 65,59%. A menor diferença, de 0,25%, foi no preço do Tablete Opereta (125g), da Garoto, com valores entre R$ 3,98 e R$ 3,99."Como existe grande diferença nos preços, é importante que o consumidor faça uma pesquisa, que vale como instrumento de apoio na hora da compra, pois fornece uma lista da variedade e dos preços praticados no mercado", destaca a diretora do Procon-PR, Claudia Silvano. Ela salienta que além de supermercados, lojas e similares, há também fabricantes que possuem lojas próprias.O levantamento de preços do Procon-PR foi feito entre 3 e 5 de abril e abrangeu 153 itens de marcas pré-definidas, em seis estabelecimentos comerciais de Curitiba.A pesquisa de preços completa pode ser acessada no site www.procon.pr.gov.br, no link "pesquisas". Os preços pesquisados podem sofrer alteração.- Além do preço, a diretora do Procon-PR orienta os consumidores que verifiquem a veracidade das ofertas e promoções."Devem ser conferidas as informações de materiais de divulgação como folhetos, anúncios ou qualquer outro veículo publicitário. Toda ou qualquer informação incorreta ou falsa é considerada propaganda enganosa, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor", explica Cláudia. As irregularidades podem ser denunciadas no Procon-PR pelo telefone 0800 41 1512 ou no site www.procon.pr.gov.br, na aba "Procon Responde".A qualidade também deve ser priorizada. O consumidor precisa ficar atento às especificações contidas nas embalagens dos ovos, que devem indicar, entre outros dados, o peso, a validade, a composição do produto e o fabricante. No caso de ovos diet, recomendados às pessoas diabéticas, deve ser redobrada a atenção às informações do rótulo referentes à composição e outras recomendações.As embalagens precisam estar em perfeito estado, sem rasgos ou perfurações, e o peso dos ovos de chocolate, caixas de bombom, coelhos e colombas deve coincidir com o escrito na embalagem. Entretanto, marcas diferentes com a mesma numeração não indicam, necessariamente, ovos do mesmo peso ou tamanho.Cláudia alerta ainda para os cuidados com os produtos que oferecem brinquedos ou brindes, principalmente quando serão destinados a crianças pequenas, que costumam levá-los à boca. O consumidor deve verificar se constam na embalagem a marca do Inmetro e a faixa etária a que se destina o produto. Todas as informações devem estar em português.Produtos sem especificações e identificação do fabricante não devem ser adquiridos, uma vez que não há como o consumidor garantir seus direitos caso ocorra algum problema.Acesse a pesquisa completa do Procon-PR em www.procon.pr.gov.br/arquivos/File/PlanilhaPascoa2017.pdf