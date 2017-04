Quinta-Feira Santa terá ponto facultativo nas repartições estaduais

Publicado em 10/04/2017 15:34

O Governo do Estado divulgou uma circular nesta segunda-feira (10) considerando como ponto facultativo o expediente nas repartições públicas estaduais, no âmbito do Poder Executivo, na Quinta-Feira Santa (13). Na Sexta-Feira Santa (14) será feriado nacional.A medida não abrange serviços que, por sua natureza, não admitem paralisação, como hospitais e delegacias. O expediente retoma normalmente na segunda-feira (17).Na terça-feira (11), será divulgado na Agência de Notícias do Paraná o horário de funcionamento dos órgãos em função do feriado de Páscoa.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: