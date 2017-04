MON terá oficina de brinquedos educativos no domingo de Páscoa

Publicado em 10/04/2017 15:40

No domingo de Páscoa (16/04), o Museu Oscar Niemeyer (MON) vai oferecer uma atividade especial aos seus visitantes. É a oficina Playmais, com brinquedos educativos e sustentáveis. A atividade está programada para acontecer das 11h às 17h.Há 15 anos, os brinquedos Playmais têm sido fonte de diversão com criatividade e respeito ao meio ambiente, em diversos países. Empresa originalmente alemã, utiliza matérias primas 100% renováveis e sustentáveis, permitindo jogos de modelar que estimulam o pensar.Na mesma tarde, às 15h, dentro do projeto Domingo + Arte do Museu Oscar Niemeyer, haverá mediação com a equipe da Ação Educativa, no Pátio das Esculturas.A entrada no MON custa R$ 16 e R$ 8 (meia-entrada). Maiores de 60 e menores de 12 anos têm entrada franca. A retirada de ingressos no museu pode ser feita até as 17h30, na bilheteria.ServiçoDomingo+ Arte no Museu Oscar Niemeyer16 de abril de 2017R$ 16 e R$ 8 (meia-entrada)Maiores de 60 e menores de 12 anos têm entrada gratuitaVenda de ingressos: até as 17h30Permanência no museu: até as 18hProgramaçãoOficina PlaymaisHorário: 11h às 17hLocal: Sala de oficina - subsoloMediação com a equipe da Ação EducativaExposição: Pátio das EsculturasHorário: 15hLocal: SubsoloMuseu Oscar NiemeyerRua Marechal Hermes, 999.Visitação: Terça a domingo, das 10h às 18h