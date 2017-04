Richa entrega armas para Polícia Civil e 45 novas viaturas para o Depen

Publicado em 10/04/2017 15:20

A segurança pública do Paraná recebeu reforço nesta segunda-feira (10), com a entrega de mais 160 pistolas marca Glock para a Polícia Civil e 45 novas viaturas para o Departamento Penitenciário do Paraná (Depen). As ações fazem parte do programa Paraná Seguro, que reúne uma série de iniciativas para combater o crime e ampliar a segurança da população.As armas Glock são usadas pelas principais polícias do mundo, como o FBI. Com este lote, chega a 1.025 o número de unidades desta marca compradas pelo Governo do Estado para as polícias do Paraná, um investimento de R$ 1,7 milhão.“Os investimentos em segurança são frequentes e sistemáticos no Paraná”, afirmou o governador Beto Richa, ao entregar o novo lote de armas e as viaturas, durante solenidade realizada na Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), em Curitiba. “Aumentamos o orçamento da Secretaria da Segurança em R$ 110 milhões, contratamos mais de 10 mil policiais e adquirimos equipamentos eficazes para o enfrentamento da violência”, disse Richa. Há dois anos foram adquiridas 1.200 viaturas e outras 1.100 serão entregues em breve. Além disso, o governo estadual locou 250 viaturas e reforçou a frota em Curitiba e RMC.Richa destacou também os avanços na área prisional. “Diminuímos pela metade o número de detentos custodiados de forma irregular nas delegacias policias e, com as reformas, ampliações e construções de novas unidades penitenciárias, vamos praticamente zerar esta situação no Paraná”, afirmou. São 14 obras que vão resultar na abertura de quase sete mil novas vagas no sistema penitenciário do Paraná. O convênio com a Caixa Econômica Federal para as novas obras foi assinado no último dia 04 de abril.– Este segundo lote de armas da marca Glock vai para os grupos de elite da Polícia Civil do Paraná. O Cope recebeu 120 armas e o Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre) fica com 40 unidades. Em dezembro do ano passado, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), unidade de elite da Polícia Militar do Paraná, recebeu 865 armas desta mesma marca.“O Governo do Estado está proporcionando aos policias as melhores armas de curta distância do mundo, com características especiais, mais leves e ágeis, usadas pelas policias internacionais de elite”, explicou o secretário de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária, Wagner Mesquita.As armas já estão disponíveis para uso, segundo o delegado-geral da Policia Civil, Júlio Reis. “É um importante reforço para a segurança, um armamento que há muito tempo estudávamos a aquisição”, disse ele. Além das pistolas Glock foi entregue o primeiro lote de um total 350 fuzis adquiridos pelo governo.– As novas viaturas para o Depen representam investimento total de R$ 4,8 milhões. São 27 camionetes adquiridas com recursos do Fundo Penitenciário do Paraná (Funpen) e 18 camburões que serão usados para o transporte de presos, adquiridos por meio de um convênio com o Depen Nacional e o Ministério da Justiça.O diretor geral do Depen, Luiz Alberto Cartaxo, explicou que os veículos serão distribuídos para Curitiba, Região Metropolitana e Interior do Estado. “Todos os planos que foram traçados em 2016 já estão sendo cumpridos em 2017. Vamos substituir alguns veículos, mas a maior parte das viaturas é para ampliar a frota”, disse. De acordo com Cartaxo, além das unidades penitenciárias, parte da frota será destinada para as equipes do SOE, grupo de elite do sistema prisional, que possui bases nas cidades de Londrina, Maringá, Cascavel e Região Metropolitana de Curitiba “São passos para que o Depen cumpra sua função e consiga realizar a custódia adequada e com qualidade, porque o Paraná é referência em termos de execução penal”, destacou.- Participaram da solenidade de entrega das armas e viaturas, os deputados estaduais Márcio PauliKi e Mauro Moraes, o chefe da Casa Militar coronel Adilson Castilho Casitas; o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Maurício Tortato; o inspetor da Policia Rodoviária Federal, Adriano Marcos Furtado; o presidente da Glokc no Brasil, Luis Antônio Horta, e o comandante do Bope, Coronel Hudson.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: