Confira o funcionamento do MON no feriado de Páscoa

Publicado em 11/04/2017 09:00

O Museu Oscar Niemeyer (MON) fecha na Sexta-feira Santa (14) e funciona em horário normal, das 10h às 18h, nos demais dias da semana, incluindo o domingo de Páscoa (16). O funcionamento inclui também a bilheteria, a café e a loja.Os visitantes podem conferir as exposições em cartaz: Imagens Impressas: um percurso histórico pelas gravuras da Coleção Itaú Cultural; Matéria Escura; Kirchgäsnner: um modernista solitário; Trajetória: 114 anos da Escola de Alfredo Andersen; Obras sob a guarda do MON; Histórias do acervo MON – em aberto; Museu em Construção; Espaço Niemeyer e Pátio das Esculturas.SERVIÇOHORÁRIO DO MON NO FERIADO DE PÁSCOASexta-feira, 14 de abril: fechadoSábado e domingo, 15 e 16 de abril: aberto normalmente das 10h às 18hIngressos: R$ 16 e R$ 8 (meia-entrada)Maiores de 60 e menores de 12 anos têm entrada francaMuseu Oscar NiemeyerRua Marechal Hermes, 999 – Centro Cívico – Curitiba – PR(41) 3350 4400