Tecpar apoia empresários que querem reinventar suas empresas

Empresários que desejam implantar novos processos em suas empresas podem contar com a consultoria do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) para promover melhorias em suas companhias. Especialistas do Setor de Informações Tecnológicas dão o apoio para que as empresas se reinventem e acessem a novos mercados.Uma delas, que chegou até o Tecpar por indicação do Sebrae-PR, é a Join Transportes Inteligentes. A transportadora, localizada em um condomínio industrial da Cidade Industrial de Curitiba (CIC), participou de um programa do Sebrae-PR com o objetivo de se diferenciar no mercado. Ao final do programa, segundo Paulino Karam, diretor de negócios da empresa, a Join definiu um novo foco - certificar-se para o transporte e armazenamento de medicamentos, cosméticos e produtos para a saúde.Para passar a atender clientes nestes segmentos, era necessário, porém, licenças da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Foi neste momento que os empresários chegaram até o Tecpar, lembra Karam. "Como é um processo burocrático e não tínhamos experiência nesta área, construímos, junto com o Tecpar, um plano de adequações para cumprir a legislação do setor de maneira mais efetiva", pontua.O processo durou cerca de um ano. Hoje, a empresa está apta para atender os clientes da área em conformidade com os requisitos do setor. "Montamos um plano de ação em conjunto para que a empresa tivesse em mãos o caminho necessário para fazer a adequação, fossem ela física ou regulatória", explica Debora Colla, analista de Tecnologia e Inovação que acompanhou o atendimento.O gerente do Setor de Informações Tecnológicas do Tecpar, Rogerio Oliveira, ressalta que o instituto tem diversos serviços e soluções tecnológicas que as empresas podem utilizar para melhorar seus processos internos e chegar a novos clientes. "Temos várias ferramentas que dão o apoio necessário aos empresários, com avaliações de processos e com informações relevantes para as melhorias buscadas", salienta.Empresários conhecer as soluções oferecidas pelo Tecpar no site www.tecpar.br TECPAR - O Tecpar é uma empresa pública do Governo do Estado que tem 76 anos de atividade. Os negócios do instituto são divididos em quatro grandes unidades: Soluções Tecnológicas, para dar apoio às empresas que buscam inovar; Empreendedorismo Tecnológico Inovador, com suas incubadoras tecnológicas e com os parques tecnológicos, como o Parque Tecnológico da Saúde; Educação, com qualificação para o mercado privado e ainda com desenvolvimento de capacitações para servidores municipais de prefeituras paranaenses; e Indústria Farmacêutica e Biotecnológica, com desenvolvimento e produção de kits diagnósticos veterinários, vacina antirrábica e produção de medicamentos de alto valor agregado para a saúde pública brasileira.O instituto foi escolhido pelo Ministério da Saúde para ser um dos fornecedores oficiais de medicamentos biológicos que serão produzidos nos próximos anos.Além disso, o Tecpar atende demandas do Governo do Estado - é executor de projetos na área de energias renováveis e empreendedorismo tecnológico.