Paraná Cidadão faz 5 mil atendimentos em Juranda

Publicado em 07/04/2017 17:50

A Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos promoveu nesta quinta e sexta-feira (6 e 7), em Juranda, no Centro-Oeste do Estado, o quinto Paraná Cidadão do ano. Quase 2,5 mil pessoas passaram pelo evento, que registrou 5 mil atendimentos. Na feira de serviços do Governo do Estado, a população tem à disposição diversos serviços gratuitos e consegue resolver várias questões em um único local.A emissão da carteira de identidade é sempre um dos serviços mais procurados. Quem passou pelo evento pôde também medir a pressão arterial, fazer testes rápidos de hepatite e sífilis e aproveitar outros serviços de saúde, além de ter o nome incluído no programa de cidadania fiscal Nota Paraná, se cadastrar para inclusão nos programas de tarifa social de água e luz, entre outros."A agilidade do pessoal aqui é impressionante. Nossa parceria com o Instituto de Identificação faz a diferença na vida de muitas pessoas que passam anos sem um documento, um registro", comentou o secretário da Justiça, Artagão Júnior."Quase 2,5 mil pessoas passaram pelo local do evento. Um número expressivo, se levarmos em consideração que a cidade tem pouco mais de 7,5 mil habitantes", disse a coordenadora do Paraná Cidadão, Maria Gorete Brotti.O morador de Juranda Ivo Rafael Durante aproveitou para fazer o CPF e o RG da filha. "É muito útil. Eu já fiz os documentos da minha menina. Atendimento excelente e tudo muito rápido".Quem precisa de emprego também pode encontrar uma colocação no mercado de trabalho ou, no mínimo, se cadastrar para uma oportunidade futura. No Paraná Cidadão, há uma Agência do Trabalhador montada dentro de um ônibus."Essa feira é uma maravilha. É uma oportunidade para toda a comunidade de encontrar vários serviços num único lugar e, de imediato, a pessoa já sai com a situação resolvida. É um projeto essencial", destacou a prefeita de Juranda, Leila AmadeiDe acordo com o secretário Artagão Júnior, Juranda é a quinta cidade que recebe o Paraná Cidadão neste ano. "Já atendemos mais de 30 mil pessoas só em 2017. Desde 2015, são quase 200 mil atendimentos. Esses números mostram a importância desse projeto para a população do Paraná", avaliou.