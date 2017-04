Vestibular de Inverno da UEPG abre inscrição dia 10, com novidades

Publicado em 07/04/2017 17:10

Estudantes podem se inscrever no Vestibular de Inverno 2017 da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), a partir de segunda-feira (10) até 15 de maio, exclusivamente pela internet, no endereço www.cps.uepg.br/vestibular. A taxa de inscrição (R$ 141) pode ser paga até 16 de maio. As provas ocorrem nos dias 9 e 10 de julho, em 16 cidades. A Coordenadoria de Processos de Seleção (CPS) anuncia mudanças importantes na operacionalização do Vestibular, que exigirão a atenção dos candidatos.A principal mudança, segundo o coordenador geral da Universidade, Edson Luis Marchinski, diz respeito à ficha de inscrição. O candidato vai preencher todas as informações no ato da inscrição, porém não precisará mais apresentar a ficha para o acesso aos locais de prova. Para isso, bastará apresentar um documento oficial de identidade com foto. A identificação será feita através de impressões digitais dos candidatos, coletadas durante a resolução das provas.- Outra novidade se refere à inclusão de mais dois municípios entre as cidades onde a UEPG realiza as provas. Candidatos da região extremo Oeste do Paraná poderão fazer as provas em Foz do Iguaçu. Já os estudantes da região Sudoeste do Estado e também do Noroeste de Santa Catarina terão a opção de fazer as provas em Francisco Beltrão. Antes, candidatos dessas regiões tinham que se deslocar até Cascavel.A UEPG ainda aplica provas em Apucarana, Cascavel, Castro, Curitiba, Guarapuava, Irati, Jacarezinho, Maringá, Palmeira, Ponta Grossa, Rio Negro, São Mateus do Sul, Telêmaco Borba e Umuarama. A opção é feita pelo candidato no ato da inscrição. Os locais de prova e ensalamento serão divulgados em 9 de junho.- O cronograma do vestibular prevê a divulgação dos gabaritos para o dia 11 de julho, às 17 horas, na página da CPS (www.cps.uepg.br/vestibular). A divulgação da relação de aprovados com a respectiva lista de espera está agendada para até 1º de setembro, também, exclusivamente pela Internet.– Na prova de Redação serão cobrados os seguintes gêneros textuais: carta de reclamação; carta resposta à reclamação; texto de opinião dissertativo-argumentativo; notícia; e resumo. Nas questões de Literatura Brasileira, das provas de Língua Portuguesa, serão exploradas as seguintes obras: Amar, verbo intransitivo (Mário de Andrade); A morte e a morte de Quincas Berro d'Água (Jorge Amado); Livro sobre nada (Manoel de Barros); O filho eterno (Cristóvão Tezza); e O ovo apunhalado (Caio Fernando Abreu).A UEPG adota a política de cotas, com oferta de 50% das vagas dos cursos de graduação, sendo 40% para candidatos que estudaram todas as séries do ensino fundamental e do ensino médio na escola pública; e 10% para negros, também que fizeram a educação básica integralmente na rede pública de ensino. A opção pelas cotas deve ser feita no ato da inscrição.- Todas as informações sobre o Vestibular de Inverno 2017 poderão ser acompanhadas pelos candidatos e pelos pais ou responsáveis via o aplicativo ‘Vestibular UEPG’, disponível no Google Play, para o sistema Android. O aplicativo permite que o candidato obtenha informações importantes de forma rápida e fácil como, por exemplo, sobre a situação da inscrição, concorrência do curso escolhido, local onde fará as provas, etc. Também possui o recurso de notificações instantâneas, para recebimento de mensagens sobre dicas, procedimentos, lembretes e avisos em geral, relativos ao Vestibular.Para utilizar o aplicativo o candidato deverá primeiramente fazer a inscrição no Vestibular pelo site www.cps.uepg.br/vestibular . Após este processo, será gerado um número de protocolo que juntamente com a senha criada pelo candidato, deverão ser informados para login no aplicativo. Número de protocolo e senha serão válidos para acesso até o início do período de inscrição do próximo Vestibular. Como exemplo, só é valido o acesso com protocolo e senha do Vestibular de Inverno até o início do período de inscrições do Vestibular de Verão.Mais informações em www.cps.uepg.br/vestibular Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: