Empresa entra na incubadora do Tecpar para desenvolver produtos na área da saúde

Publicado em 08/02/2017 11:10

A empresa da área da saúde OrangeLife é a mais nova ingressante na Incubadora Tecnológica do Tecpar (Intec). A companhia busca, na modalidade residente de incubação, criar um espaço para Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) de novos produtos no Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar).Um dos primeiros produtos que será desenvolvido no Tecpar, segundo Marco Collovati, presidente da OrangeLife, é um equipamento que diagnostica em tempo real doenças infecciosas, negligenciadas e sexualmente transmissíveis. “Sabemos que um diagnóstico precoce reduz em até 80% o desenvolvimento da doença. Por isso, quanto mais rápido o paciente for diagnosticado, mais fácil é o tratamento”, pontua Collovati.A intenção com a incubação é, ainda, preparar o projeto para ter essa tecnologia absorvida pelo Tecpar. Esse objetivo pode ser alcançado com a preparação para que a empresa ingresse, posteriormente, no Parque Tecnológico da Saúde do Tecpar, observa o gerente dos Parques e Incubadoras Tecnológicas, Gilberto Passos Lima,“A companhia pode entrar no parque tecnológico e firmar parcerias com o Tecpar para ingressar no mercado público da saúde. Com isso, ela conta com o apoio de nossa infraestrutura física e de serviços, além do acesso às competências dos demais parceiros do parque”, ressalta Lima.A INCUBADORA - Empreendedores que queiram participar do programa de incubação do Tecpar podem fazer, ao longo do ano, a inscrição para concorrer a uma vaga em uma das duas unidades da Intec em Curitiba e em Jacarezinho.São ofertadas vagas para a modalidade residente (quando a empresa fica nas dependências da Intec) e para a incubação não residente, quando o empresário não se instala na incubadora, mas conta com o apoio dos especialistas do instituto.Podem participar do processo de incubação pessoas físicas, como universitários, pesquisadores e empreendedores que tenham um negócio inovador, ou ainda pessoas jurídicas. Ao longo de 27 anos, a Intec já deu suporte tecnológico a mais de 100 negócios.No momento, dez empresas passam pelo programa de incubação: Beetech/Beenoculus, Werker, i9algo, Invento Engenharia, Vuk Personal Parts, Compracam, Provena, RR Import, Forrest Brasil Tecnologia e OrangeLife.Conheça a Intec pelo site www.intec.tecpar.br/comoincubar Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: