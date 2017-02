Governo garante verba para ampliar número de cirurgias na região de Castro

Publicado em 07/02/2017 18:00

O Governo do Paraná repassou nesta terça-feira (7) R$ 877 mil para viabilizar a retomada de cirurgias de emergência e eletivas no Hospital Anna Fiorillo Menarim, no município de Castro. A verba garante a compra de mais de 70 equipamentos para o centro cirúrgico e o centro obstétrico da instituição.O secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, explicou que o investimento vai qualificar a estrutura do hospital e tornar possível a reativação do centro cirúrgico, fechado há mais de dois anos. "Com mais esse recurso, nossa expectativa é que a unidade amplie sua capacidade de atendimento e possa dar ainda mais acesso à saúde para a população", afirma.De acordo com a secretária municipal de Saúde de Castro, Maria Lídia Kravutschke, o apoio vai facilitar a vida da população local. "Esse é um grande ganho para todos os cidadãos da nossa região, que atualmente precisam se deslocar para Ponta Grossa ou Curitiba para realizar qualquer procedimento cirúrgico", conta.Maria Lídia prevê que o centro cirúrgico comece a funcionar em até 90 dias. "Enquanto realizamos a compra dos novos equipamentos, também vamos adotar algumas readequações na estrutura do hospital e, se tudo correr bem, em mais ou menos três meses já estaremos fazendo cirurgias gerais e ortopédicas em nosso município", diz.EQUIPAMENTOS – O repasse vai permitir a compra de dois focos cirúrgicos auxiliares; um aparelho de anestesia; seis monitores com pressão invasiva; cinco sistemas de respirador com sensor adulto; um ventilador pulmonar; três amnioscópios; três mesas ginecológicas; um bisturi eletrônico microprocessado; cinco oxímetros de pulso; seis monitores multiparamétricos; quatro aspiradores cirúrgicos; uma cama para parto; um foco cirúrgico de teto; cinco berços aquecidos com calor irradiante; dois equipamentos de fototerapia LED; 10 camas hospitalares; dois capnógrafos; seis ventiladores pulmonares microprocessados; dois eletrocardiógrafos; um desfibrilador; dois marcapassos externos; dois elevadores para transferência de pacientes; um monitor fetal cardiotocógrafo; e duas caixas de alumínio para esterilização de materiais.MATERNIDADE – A maternidade, que voltou a funcionar em abril de 2016, atende gestantes dos municípios de Castro, Carambeí, Arapoti, Sengés, Jaguariaíva e Piraí do Sul. Atualmente, é feita uma média de 120 partos mensais no hospital. O investimento do Governo do Estado também vai possibilitar a ampliação desse tipo de procedimento.O Hospital Anna Fiorillo Menarim conta com uma área de 1.000 m² divididos entre a ala de internamento e centro obstétrico. A ala de internamento abriga, além dos quartos de enfermaria, um berçário de cuidados intermediários e uma área de cuidados e higienização dos bebês.O centro obstétrico é formado por 20 leitos para atendimento de partos de risco habitual e de risco intermediário. O espaço também comporta sala de pré-parto, sala de recuperação pós-anestesia, duas salas de parto normal, uma sala de parto cirúrgico, sala para assistência a recém-nato, entre outros.