Campo Largo firma parceria com a Celepar na área de gestão pública

Publicado em 07/02/2017 17:10

A Prefeitura de Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba, e a Celepar firmaram um termo de cooperação técnica para disseminar as soluções de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) como meio de modernizar a administração municipal e a prestação dos serviços públicos.O prefeito Marcelo Puppi, junto a assessores, esteve em Curitiba, na sede da Celepar, e ressaltou que este foi um importante passo para que Campo Largo receba destaque na área da tecnologia da informação e comunicação. A interação permitirá o município desenvolver projetos de mútuo interesse na área, com enfoque no apoio e aprimoramentos locais.Ele destaca que o poder público precisa acompanhar as mudanças tecnológicas e comerciais. "É necessário impulsionar os serviços prestados e capacitar os servidores, deixando a administração apta para sanar os desafios que a sociedade moderna exige de seus governantes".DOCUMENTO - De acordo com o termo assinado, a Celepar e a Prefeitura se comprometem a apoiar pesquisas voltadas à aplicação da TIC na Gestão Pública, além de promover programas, seminários, palestras e outras atividades no segmento abordado, voltadas à Administração.O documento prevê também a promoção de relação de cooperação em modelos de gestão administrativa com outros órgãos, no âmbito da aplicação da TIC como instrumento de apoio à Gestão, bem como a prestação de serviços nesta área.O termo de cooperação técnica foi assinado pelo prefeito Marcelo Puppi; pelo vice-prefeito Mauríco Rivabem; e pelo diretor de TI da Prefeitura, Miguel Santos.Pela Celepar, o documento leva as assinaturas do presidente Jacson Carvalho Leite e dos diretores Lucio Alberto Hansel, José Juracy Macedo e Nelson Garcia.