Coleta de esgoto chega a mais moradores de Foz

Publicado em 07/02/2017 16:00

Pelo menos mais 600 famílias que moram em três bairros de Foz do Iguaçu serão atendidas com o serviço de coleta e tratamento de esgoto ainda neste ano. A Sanepar iniciou a segunda etapa de ampliação da rede coletora nos bairros Jardim Copacabana, Niterói e São Roque 1, 2 e 3 esta semana. A obra é uma solicitação da comunidade e será executada até o fim de 2017.O gerente regional Nilton Perez diz que as obras de ampliação do sistema de esgoto fazem parte de um programa da empresa, chamado Expansar, para atender demandas da comunidade. "Estamos atendendo a necessidade de moradores cujos imóveis ainda não eram atendidos em bairros que já tinha infraestrutura do sistema", explicou o gerente.As novas redes terão extensão de oito quilômetros e também vão contribuir para aumentar o índice de coleta de esgoto no município. Hoje, o índice de atendimento é de 75,24%. Com as novas ligações que serão liberadas a partir das obras de ampliação, inclusive na região da Vila Adriana, o índice chegará a 78%. Essa meta faz parte do contrato assinado entre a Sanepar e a prefeitura de Foz do Iguaçu e está incluída no Plano Municipal de Saneamento Básico.PRIMEIRA ETAPA - No ano passado, a empresa finalizou a primeira etapa da ampliação. Foram atendidos 143 residências e assentados cerca de 3,5 mil metros de tubulação.O comerciante Flávio Cleber Caetano, é morador do Jardim Copacabana há dez anos e teve acesso ao serviço de coleta de esgoto em 2016. "A rede de esgoto é uma tranquilidade. Construí um prédio no terreno e a fossa ia ser sempre uma preocupação", comentou.