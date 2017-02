Richa reúne-se com presidentes Michel Temer e Maurício Macri

Publicado em 07/02/2017 15:49

O governador Beto Richa participou nesta terça-feira (7) do encontro entre os presidentes Michel Temer e Maurício Macri, da Argentina. Outros governadores de Estado e ministros de ambos países também estiveram presentes na reunião, que aconteceu no Palácio Itamaraty, em Brasília."Foi um encontro importante, que fortaleceu a parceria e as relações diplomáticas entre o Brasil e a Argentina, que é um dos maiores parceiros comerciais do nosso país", disse Richa.A manutenção da relação com a Argentina é um dos focos da política externa nacional, já que o país vizinho é um dos maiores parceiros sociopolíticos e comerciais do Brasil. A primeira visita bilateral de Temer em outubro de 2016, mês em que tomou posse como presidente, foi a Buenos Aires."A relação comercial bilateral deve ser intensificada, sempre discutindo sobre os vários setores da economia que precisam de alguma revisão ou de algum tratamento específico para a retomada do desenvolvimento de ambos os países e a geração de renda", disse Richa.Um dos temas discutidos no encontro foi a eliminação de entraves comerciais, como o tempo de emissão de licenças para produtos brasileiros e a adoção de normas técnicas comuns em relação à prevenção de contaminações químicas e biológicas.Também foi traçado um plano de ação com várias iniciativas nas áreas do comércio, agricultura, combate ao narcotráfico e segurança. Um dos acordos assinados é a cooperação para prestação de serviços de emergências na região da fronteira.A Argentina é um dos maiores parceiros comerciais do Paraná. Em 2016, o Estado exportou R$ 1,36 bilhão para o país vizinho, o que representou um avanço de 33% sobre o valor do ano anterior (US$ 1,02 bilhão), segundo dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes).O país é o destino de 8,6% das exportações do Estado, ficando atrás apenas da China (25%). Mais de 40% desse total é do mercado automotivo. Entre janeiro e novembro de 2016, as exportações de automóveis do Paraná para o país cresceram 57,6% na comparação com ao mesmo período do ano anterior, passando de US$ 289,9 milhões para US$ 456,8 milhões.