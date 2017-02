Governo recebe comissão do BID para análise de obras em infraestrutura

Publicado em 07/02/2017 15:20

Uma comissão de especialistas do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) vem ao Paraná para analisar o perfil das obras que integram o Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Estado. O grupo se reunirá com representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEIL) e do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).Orçado em US$ 435 milhões, o programa prevê uma série de investimentos em obras rodoviárias, projetos na área de infraestrutura e a construção de centros logísticos no Paraná. Do valor total, a proposta prevê um financiamento de US$ 235 milhões em empréstimos junto ao BID e os outros US$ 200 milhões de contrapartida do Governo do Paraná."Essa visita é uma oportunidade única para mostrarmos o desenvolvimento do Paraná no setor logístico e alinhar alguns ajustes da nossa proposta em relação as condições e a política de financiamento do BID," afirma o secretário de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho. A expectativa é que o empréstimo seja assinado no segundo semestre de 2017.Durante os três dias de programação estão previstos debates referentes aos projetos de engenharia, análises ambientais e a atual conjuntura econômica e social do Paraná, destacando a necessidade dos investimentos em rodovias e infraestrutura para melhorar as condições do escoamento de toda a produção da agricultura, indústria e comércio até o Porto de Paranaguá.VISITA TÉCNICA - A comissão internacional também fará uma visita técnica para analisar as obras executadas pelo DER na região metropolitana de Curitiba, entre elas a restauração e ampliação da Estrada do Cerne (PR-090), em Campo Magro, e a duplicação e modernização da Rodovia João Leopoldo Jacomel (PR-415), principal ligação entre Curitiba, Pinhais e Piraquara.RODOVIAS - Dentro das obras que serão financiadas pelo BID estão a construção de contornos em diversos municípios, pavimentação de novas rodovias e também duplicações. Entre as obras programadas estão os contornos de Wenceslau Braz (Norte Pioneiro), de Marechal Cândido Rondon (Oeste) e de Castro (Campos Gerais).Também há obras de pavimentações do acesso de Coronel Domingos Soares (Sudoeste) e da ligação entre Pitanga a Mato Rico (Centro), além da pavimentação entre São Mateus do Sul e Irati (Sul).CENTROS LOGÍSTICOS - Além dos recursos para modernização das rodovias, o financiamento do BID prevê, também, a criação de pontos de armazenagem de grãos, estacionamentos e áreas de serviços em regiões estratégicas para o transporte de cargas no Paraná. A intenção é construir esses centros em Cascavel, Maringá, Ponta Grossa, Guarapuava e Guaíra.