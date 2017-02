Iapar lança plataforma on-line para gestão de máquinas agrícolas

Publicado em 07/02/2017 11:20

O Instituto Agronômico do Paraná (Iapar) lança nesta edição do Show Rural o módulo de avaliação econômica do Sistema para Gestão de Máquinas Agrícolas (Sigma), uma plataforma que desenvolve em parceria com a Agropixel, empresa de tecnologia da informação voltada à agropecuária sediada em Londrina (PR). A inovação é dirigida a produtores de grãos.“O Sigma permite avaliar o quanto da produção é necessário para cobrir o investimento realizado em máquinas, e também indica as operações que podem ter seu custo reduzido, explica o pesquisador Anderson de Toledo.De acordo com Toledo, a disponibilidade de linhas de financiamento e acesso ao crédito incentivam os produtores a adquirir máquinas e equipamentos em intervalos cada vez menores. “A ideia é oferecer uma ferramenta para auxiliar o produtor a melhorar o planejamento da propriedade”, explica.FUNCIONAMENTO - Com acesso pela internet e aplicativos móveis, o Sigma possibilita ao produtor registrar as atividades e obter informações sobre o dimensionamento do conjunto mecanizado e o custo de cada operação.Os produtores que fazem esse controle em geral usam cadernos ou planilhas, segundo Toledo. “O Sigma permite registrar e saber em detalhes, e on-line se as máquinas estão se pagando. Com o tempo, ele terá um histórico das atividades e poderá fazer simulações para novas operações”, esclarece.O próximo módulo do sistema, em fase de desenvolvimento, agregará funcionalidades para a gestão operacional, com a coleta de dados das máquinas, análise de desempenho, necessidades de manutenção e até auxílio na seleção apropriada dos equipamentos e sua regulagem.A solenidade de lançamento do Sigma será nesta quarta-feira (8), às 11 horas, no estande do Iapar.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: