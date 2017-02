Rede estadual de ensino se prepara para o início do ano letivo

Publicado em 07/02/2017 11:00

As escolas da rede estadual de ensino se preparam para o início do ano letivo, em 15 de fevereiro. As unidades passam por pequenas reformas, melhorias e limpeza geral para receber mais de um milhão de estudantes em todo o Paraná. Além disso, recebem partir desta semana a primeira remessa de alimentos para a merenda escolar.Para professores e funcionários, o trabalho começa antes – nos dias 13 e 14 acontecem reuniões de planejamento pedagógico. No dia 15 voltam estudantes, que seguem com aulas até 20 de dezembro.“Este ano começamos com uma boa notícia, que foi o pagamento das progressões e promoções aos professores e funcionários do Estado. Somente na educação foram 75 mil promoções e progressões, no valor de R$ 40 milhões. Isso, além de garantir o pagamento do salário em dia, mesmo diante da crise econômica que o País passa”, disse a secretária da Educação, professora Ana Seres.No Colégio Estadual Romário Martins, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, oito funcionários trabalham para deixar a escola pronta para recepcionar os 1.640 alunos do ensino fundamental e médio. A funcionária Núbia Grosko trabalha no colégio há cinco anos e, segundo ela, os estudantes percebem a diferença assim que entram no prédio. “Nós fazemos tudo sempre pensando no bem-estar dos alunos e eles percebem, principalmente as reformas”, contou.O colégio passou por pequenas reformas e melhorias em vários setores. As janelas da fachada, sistema de calha, piso e o forro do salão de festas foram trocados. O prédio também ganhou pintura externa nova, a sala dos professores foi ampliada e as salas de aula ganharam um moderno sistema de som (para avisos), além de câmeras de monitoramento.Foram investidos aproximadamente R$ 70 mil com recursos da Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMF), Fundo Rotativo (do Governo do Estado) e do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). “As melhorias na infraestrutura do prédio tornam a escola mais agradável e acolhedora. Isso reflete no rendimento dos estudantes e, consequentemente, no aprendizado deles”, disse a diretora Claudiovane Parralego de Aguiar.Quando retornaram à escola, os 1.250 alunos do Colégio Estadual São Paulo Apóstolo, em Curitiba, vão encontrar salas de aula com novo acabamento. Todas as salas terão azulejos nas paredes, que vão tornar o ambiente mais claro, arejado e fresco, além de facilitar a limpeza. “Era um desejo antigo que tínhamos de colocar azulejos nas salas para facilitar a limpeza e tornar o ambiente mais agradável para os alunos e professores”, comentou a diretora auxiliar, Simone Herrera Natal.As paredes da despensa de alimentos e a sala dos professores também passam por reformas. Os investimentos somam R$ 16,8 mil com recursos da Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMF) e do Fundo Rotativo.AR CONDICIONADO - As escolas estaduais das regiões mais quentes do Estado vêm recebendo, nos últimos meses, um conforto a mais para estudantes e professores. O Governo do Paraná já instalou 1.500 aparelhos de ar-condicionado para tornar o ambiente mais agradável em dias de calor. Após uma série de melhorias na rede elétrica das unidades para suportar o funcionamento dos novos aparelhos, os equipamentos estarão prontos para atender os estudantes já no início das aulas.MERENDA – Nesta semana, todas as 2,1 mil escolas da rede estadual começam a receber a primeira remessa dos alimentos para a merenda escolar. São 18 itens de alimentos não perecíveis, além de carnes. Durante o ano letivo serão entregues entre quatro e cinco remessas de alimentos não perecíveis, seis remessas de carnes (frango, pernil de porco, filé de peixe e carne bovina) e dez entregas de ovos, além dos produtos da agricultura familiar.FUNDO ROTATIVO – Para auxiliar a administração escolar, o Governo do Estado repassa ao longo do ano letivo 14 parcelas do programa Fundo Rotativo – são 10 para consumo e quatro para serviços. O dinheiro é depositado direto na conta das escolas e serve para pequenos reparos nas redes hidráulica e elétrica e para compra de itens de materiais de limpeza e expediente. No ano passado, foram depositados R$ 169 milhões do programa na conta das escolas.ESCOLA 1.000 – Este ano também será especial para as escolas paranaenses, que começarão as obras de melhorias previstas no programa Escola 1000, da Casa Civil e Secretaria da Educação. O Governo do Paraná repassou R$ 100 mil a mil unidades da rede para melhorias e reformas em geral. O investimento total é de R$ 100 milhões.O chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, destaca que as obras foram escolhidas pela própria comunidade escolar, durante audiências públicas realizadas no ano passado. “Ninguém melhor que estudantes, profissionais da escola e famílias para apontar o que precisava ser feito”, disse Rossoni.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: