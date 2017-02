Richa participa da posse do novo presidente do TRE-PR

Publicado em 06/02/2017 22:00

O governador Beto Richa participou nesta segunda-feira (06) da posse da nova cúpula diretiva do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). O desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira é o novo presidente, no lugar de Luiz Fernando Tomasi Keppen. A vice-presidência é ocupada pelo desembargador Luiz Taro Oyam. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro José Antonio Dias Toffoli, também participou da solenidade.Em seu discurso, Xisto Pereira destacou a importância da Justiça Eleitoral no processo democrático brasileiro. "É nosso papel garantir a lisura das eleições e o direito de os cidadãos escolherem seus representes com o seu voto", disse.O novo presidente do TRE-PR lembrou que nas eleições municipais de 2016, o tribunal organizou e fiscalizou o processo nos 399 municípios paranaenses. Nos três meses de campanha eleitoral, o órgão proferiu mais de 3 mil decisões relacionadas aos candidatos, dando ênfase ao cumprimento da Lei da Ficha Limpa."O tribunal é a primeira peneira do processo eleitoral, responsável pela organização, fiscalização e pelo cumprimento da legislação durante as eleições", destacou.Keppen, que assumiu a presidência do Tribunal em janeiro do ano passado, ressaltou que o desafio, no último pleito, foi garantir a votação no segundo turno das eleições, já que 700 mil eleitores tiveram que ser transferidos de seus lugares de votação por causa das ocupações nas escolas. "Isso só foi possível porque contamos com o apoio das forças de segurança do Estado, que ajudaram na realocação dos eleitores", explicou.Ele lembrou, ainda, que o Paraná foi o primeiro estado a divulgar o resultado do pleito, graças ao trabalho organizado pelo TRE-PR.PRESENÇAS – Participaram da solenidade o ministro da Saúde, Ricardo Barros; a vice-governadora Cida Borghetti; os presidentes da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano; do Tribunal de Justiça do Paraná, Renato Braga Bettega; do Tribunal de Contas do Estado, Durval Amaral; e da OAB-PR, José Augusto Araújo de Noronha; o procurador-geral de Justiça, Ivonei Sfoggia; e o procurador-geral do Estado, Paulo Rosso.