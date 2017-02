CNPq aumenta em bolsas de iniciação científica da Unespar

Publicado em 06/02/2017 18:10

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) recebeu, em janeiro, um incremento de 22,2% no Programa de Iniciação Científica (PIC). O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) autorizou mais quatro bolsas para estudantes dos cursos de graduação que participam das atividades de pesquisa.Com a novidade, o total de beneficiados passou de 18 para 22. Os acadêmicos receberão um auxílio mensal de R$ 400 nos próximos sete meses, período de vigência do projeto em desenvolvimento, e ao final, serão mais R$ 11.200 destinados para ações do programa.Em sintonia com as políticas institucionais voltadas para a verticalização da pesquisa e fortalecimento da pós-graduação stricto sensu, a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) distribuiu as bolsas para projetos orientados por docentes que integram os quatro programas da Unespar – o de Ensino, ofertado no campus de Paranavaí; o Interdisciplinar e o ProfHistória, do campus de Campo Mourão; e o ProfFilo, do campus de União da Vitória.O pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, professor Frank Antonio Mezzomo, acrescenta que a Unespar conquistou, nos últimos quatro anos, um crescimento de mais de 83% no número de bolsas junto ao CNPq. "No começo tínhamos 12 bolsas e agora são 22. É um aumento extraordinário, se considerarmos o período de crise e nossa constituição recente enquanto universidade. O resultado também é consequência do trabalho realizado em parceria com os comitês de Iniciação Científica dos campi, a organização do PIC mediante observação dos prazos e regulamentos, êxito na promoção do EAIC, entre outros fatores", avalia.De acordo com dados da pró-reitoria, o CNPq já havia ampliado 6% das bolsas de iniciação científica da universidade no ano passado. Somado aos repasses de 150 bolsas da Fundação Araucária, todos os pedidos de auxílio apresentados pelos professores orientadores e acadêmicos já estavam contemplados.VALORES - Com as bolsas aprovadas ainda em 2016, o CNPq destinava para a Unespar R$ 7.200 por mês que, ao final de 12 meses, vão somar R$ 86.400. A partir do aumento de janeiro, o valor mensal sobe para R$ 8.800 e em agosto totalizará R$ 97.600. Com os repasses da Fundação Araucária, a soma final de benefícios será de R$ 817.600.Por meio do PIC, os alunos de graduação podem desenvolver o pensamento e a prática científica, artística e cultural. Para isso, são desenvolvem projetos com orientação de professores pesquisadores com titulação mínima de mestre. Além da formação como futuros pesquisadores, apresenta resultados como maior interação entre graduação e pós-graduação, maior disseminação e divulgação dos resultados das pesquisas.As inscrições para participação na próxima edição do programa serão abertas na segunda-feira (13). Os interessados terão até 5 de maio para submissão das propostas de pesquisa seguindo as normas disponíveis em www.prppg.unespar.edu.br