Servidores são capacitados para atuar nas Agências do Trabalhador do Interior

O Departamento do Trabalho da Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos realizou nesta segunda-feira (6) a primeira etapa da capacitação dos novos servidores que irão atuar nas Agências do Trabalhador do interior do Estado. O curso segue até quinta-feira (9) na Escola em Educação em Direitos Humanos (Esedh), responsável pelos programas de capacitação da secretaria e que atua na área de infraestrutura dos treinamentos. Serão treinados neste mês 80 servidores.De acordo com o diretor do Departamento do Trabalho da Secretaria, Cicero Teixeira, os profissionais foram disponibilizados pelas prefeituras e vão operacionalizar o sistema para o programa de intermediação de mão de obra. "Os servidores vão ajudar nos atendimentos das Agências e por isso estão recebendo a capacitação. Nosso objetivo é qualificar e padronizar todas as Agências para que possam ofertar o melhor atendimento ao público", disse.Os servidores que participam foram disponibilizados pelas prefeituras de Curitiba, Campo Mourão, Colombo, Paranavaí, Querência do Norte, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon, Chopinzinho, Mangueirinha, Toledo, Mariópolis, Rondon, Araucária, Campina Grande do Sul, Mallet, General Carneiro.