Rede estadual abre matrículas em 62 escolas para educação integral

Publicado em 06/02/2017 18:00

A Secretaria de Estado da Educação está com matrículas abertas em 62 escolas com oferta para e Educação em Tempo Integral – Turno Único (ETI) para o ensino fundamental e médio. As ofertas estão disponíveis em todas as regiões do Paraná. Os interessados devem procurar a escola mais próxima.Além das disciplinas previstas pela Base Nacional Comum, como português e matemática, os estudantes terão aulas de Componentes Curriculares relacionados ao Mundo do Trabalho, Protagonismo Juvenil, Educação Científica e Cidadania, Cultura Digital, entre outros.Estão disponíveis matrículas em 44 escolas para o ensino fundamental e 18 para o ensino médio. “A ampliação da educação integral é uma das metas da secretaria por entendermos que, quando o aluno permanece mais tempo na escola, ampliamos o processo de ensino e aprendizagem, e proporcionamos a esses estudantes o desenvolvimento pleno em diferentes áreas do conhecimento”, lembrou a secretária estadual da Educação, professora Ana Seres.O aumento da oferta faz parte do programa Minha Escola Tem Ação (META), Plano Estadual da Educação e das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. “A permanência do aluno fortalece a gestão escolar participativa porque os pais passam a ver a escola de outra maneira e também ajuda a combater a evasão escolar”, disse Ana Seres.A oferta da Educação em Tempo Integral – Turno Único (ETI) e os Programas de Ampliação de Jornada em Turno Complementar fazem parte da Política de Educação Integral em Jornada Ampliada, desenvolvida pelo Departamento de Educação Básica (DEB) da Secretaria da Educação.ENSINO MÉDIO – As 18 escolas com matrículas para o ensino médio foram contempladas pelo Programa de Fomento à Implementação de Escolas em Tempo Integral, do Ministério da Educação (MEC). Nessas escolas os estudantes terão aulas com as disciplinas da Base Nacional Comum, Língua Estrangeira Moderna (Espanhol e Inglês) e Componentes Curriculares obrigatórios com ênfase no mundo do trabalho e protagonismo juvenil.O chefe do Departamento de Educação Básica, Cassiano Ogliari, destacou a importância da oferta na rede estadual. “É importante porque os estudantes terão novas possibilidades de aprendizagem, contribuindo para a formação humana integral”, disse Ogliari.Essas escolas também vão trabalhar com Componentes Curriculares Eletivos de Comunicação, Cultura Digital, Uso de Mídias, Cultura Corporal, Cultura e Patrimônio, Educação Científica e Cidadania, e Percepções Teatrais no Ambiente Escolar. “Os estudantes poderão escolher quais componentes curriculares eletivos farão parte do currículo da escola de acordo com seus interesses, necessidades e expectativas, para que se sintam inseridos no ambiente escolar”, disse a coordenadora da Educação Integral da Secretaria, Zulsi Rohr. Cada escola poderá trabalhar com um componente eletivo por turma, de acordo com a escolha dos estudantes.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: