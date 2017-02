Ecoexpresso Sanepar fica em Matinhos até domingo

Publicado em 06/02/2017 16:51

Até o próximo domingo (12/02), o ônibus de educação ambiental EcoExpresso Sanepar estará na Praça Central de Matinhos. Nesta temporada, o veículo, que também é uma opção de lazer no Litoral, já esteve nos municípios de Guaratuba e Pontal do Paraná, locais em que foi visitado cerca de 3 mil vezes.No EcoExpresso, o visitante pode conhecer todos os detalhes sobre o caminho que a água percorre desde que a Sanepar faz sua captação nos rios, sua passagem pela estação de tratamento, o uso da água tratada na residência, até o retorno ao rio, em forma de esgoto já tratado.A equipe de educadores explica os detalhes das maquetes e ainda trata de temas como lixo e geração de energia a partir do processo de tratamento de esgoto.As visitas são gratuitas, guiadas e ocorrem todos os dias das 16h às 22h.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: