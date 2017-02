Unespar inova forma de matrículas para aprovados no SiSU

Publicado em 04/02/2017 11:32

Com um diferencial para candidatos que não são de cidades paranaenses, a Universidade Estadual do Paraná (Unespar) começou o período de matrícula dos 1.400 aprovados no Sistema de Seleção Unificada (SiSU) nesta sexta-feira (03). Os selecionados que residem em outros estados podem enviar os documentos pelos Correios (via AR ou SEDEX), no endereço do campus para o qual foi aprovado e aos cuidados da Secretaria Acadêmica.O detalhe sobre o procedimento está disponível em edital publicado, nesta semana ( www.unespar.edu.br/Estude_conosco/estude-conosco/matriculas/matriculas-2017/editais/edital-ndeg-004_2017-dra-prograd.pdf ), pela Diretoria de Registros Acadêmicos. Os candidatos devem estar atentos ao cronograma estabelecido, uma vez que não haverá outra chamada para os selecionados na primeira opção de curso.Na segunda e terça-feira, dias 6 e 7, continua o período de matrículas. No ato é obrigatório a apresentação dos documentos solicitados pela universidade acompanhado do requerimento de matrícula devidamente preenchido e impresso através do site www.unespar.edu.br/matriculas - No próximo dia 16, a Unespar convocará os candidatos da lista de espera do SiSU. Fazem parte dela os não selecionados em nenhuma das opções na chamada regular e aqueles selecionados na segunda opção, independentemente de terem efetuado a matrícula. O período para manifestar interesse em participar da lista de espera termina no dia 10, no site www.sisu.mec.gov.br