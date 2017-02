Estado concede selos de qualidade a unidades de saúde do sudoeste

Publicado em 04/02/2017 11:25

O secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, entregou nesta sexta-feira (3), em Francisco Beltrão, mais cinco selos de qualidade para unidades básicas de saúde. O título foi concedido em reconhecimento ao trabalho de excelência desenvolvido pelas equipes de saúde dos municípios de Barracão, São Jorge d’Oeste, Cruzeiro do Iguaçu, Santa Izabel D’Oeste e Francisco Beltrão.Segundo Caputo Neto, o selo bronze conquistado pelas equipes simboliza o início de uma mudança no modelo de atendimento ofertado nas unidades de saúde. "Estamos transformando a área da saúde pela base. Este título representa a busca pela qualidade e homenageia aqueles profissionais que se dedicam tanto para garantir o bem-estar da população", relatou.Para conquistá-lo, a unidade de saúde teve que passar por uma avaliação que verifica mais de 100 itens de qualidade. O concessão do selo é o resultado de um projeto de tutoria, onde técnicos das regionais de saúde se colocam à disposição das equipes municipais para qualificar o serviços, seguindo linhas-guias e protocolos preconizados pelo programa APSUS, do Governo do Estado.Caputo Neto explica que, até o momento, já são mais de 130 unidades de saúde certificados com o selo bronze em todo o Paraná. "Estamos falando de equipes que aceitaram o desafio de melhorar a qualidade do atendimento e hoje estão colhendo os frutos com a melhoria de indicadores de saúde e a alta taxa de satisfação dos pacientes", afirmou.- Implantado em 2014, o projeto de Tutoria da Secretaria de Estado da Saúde já beneficia 524 unidades de saúde, em 308 municípios. A ideia é aprimorar a gestão da qualidade dos serviços prestados através de mudanças no modelo de gerenciamento de riscos, processos e resultados.O superintendente de Atenção à Saúde, Juliano Gevaerd, explica que a proposta é modificar a rotina das unidades, promovendo alterações simples que fazem toda a diferença. "Temos relatos de unidades que adaptaram o horário de atendimento, adotaram sistemas de agendamento de consultas e implantaram prontuários eletrônicos. Medidas simples que reduzem o tempo de espera do paciente e acaba com aquela fila da madrugada", disse ele.O projeto de tutoria é a segunda etapa do componente de educação permanente do programa ApSUS, de qualificação da Atenção Primária à Saúde. Na primeira fase, o Estado promoveu nove oficinas temáticas sobre diretrizes importantes da política pública de saúde. Os eventos atingiram mais de 38 mil profissionais de todas as regiões do Paraná.A diretora da 8ª Regional de Saúde, Cintia Ramos, conta que a tutoria ajuda que os profissionais apliquem na prática os conceitos abordados nas oficinas. "Trata-se de uma iniciativa que envolve todos os profissionais do serviço e tem impacto direto na dinâmica da unidade. Nosso desafio agora é expandir essa experiência para todos os municípios da região", revelou.- Para o prefeito de Francisco Beltrão, Cleber Fontana, esse tipo de projeto é essencial para valorizar os profissionais que atuam no atendimento direto à população. "São pessoas comprometidas, que têm a missão de cuidar da saúde da nossa gente. Por isso, essa é com certeza uma justa homenagem", declarou ele, que teve uma equipe contemplada com o selo bronze.Desde 2011, o Governo do Estado já investiu mais de R$ 180 milhões em incentivos para qualificar a atenção primária.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: