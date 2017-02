Fomento Paraná abre inscrições para curso extra de agente de crédito

Publicado em 06/02/2017 09:00

Estão abertas as inscrições para o primeiro curso de agentes de crédito da Fomento Paraná em 2017. A instituição financeira de desenvolvimento do Governo do Estado e o Sebrae/PR abriram uma turma extraordinária. O treinamento conta com 48 horas/aula e será realizado de 13 a 18/2 em Curitiba, na sede do Sebrae/PR.Essa turma terá um formato específico e carga horária diferenciada, com conteúdo que inclui análise de crédito, gestão de risco, metodologia de análises e processos da Fomento Paraná. Também serão contemplados conteúdos práticos do dia a dia do agente de crédito, como inclusão de propostas de financiamento nos sistemas da instituição, processos de cadastro e outros.“O agente de crédito é muito importante para o desenvolvimento dos municípios paranaenses porque ele conhece a realidade local e pode ajudar no direcionamento dos recursos dos financiamentos para os setores com maior potencial, apoiando empresas de micro e pequeno porte”, explica Juraci Barbosa, presidente da Fomento Paraná.As inscrições podem ser feitas diretamente no site da Fomento Paraná (www.fomento.pr.gov.br), de segunda (6/2) até sexta-feira (10/2).Para ser considerado aprovado e se tornar agente de crédito, o candidato deverá obter média igual ou superior a 7 (sete), de acordo com a avaliação e critérios da Fomento Paraná e Sebrae/PR. Além disso, é obrigatório atigir 100% de presença no curso.TRABALHO E DESENVOLVIMENTO - O agente de crédito contribui com o desenvolvimento dos municípios por relacionar-se com os empreendedores de micro e pequenas empresas. O agente ajuda no crescimento desses negócios e na geração de emprego e renda na região onde atua. Atualmente a Fomento Paraná mantém 340 postos de atendimento, que cobrem 266 municípios paranaenses.No dia a dia, o agente de crédito é quem atende os empreendedores, fazendo visitas, esclarecendo dúvidas e orientando acerca da recepção e encaminhamento de documentos nas propostas de financiamento junto à Fomento Paraná.Os candidatos indicados pelas entidades parceiras (município, associação comercial ou empresarial, sindicatos patronais, etc) devem possuir vínculo empregatício em regime de CLT ou ser funcionário público de carreira ou com cargo comissionado, quando o parceiro for prefeitura municipal.O agente de crédito não pode ter restrições em seu CPF e deve preencher o perfil necessário para se tornar agente (clique aqui para ver o perfil necessário).SERVIÇO1º curso de agentes de crédito de 2017Inscrições: de 06/02 a 10/02Data do curso: de 13/2 a 18/2, das 8h às 18hLocal: Sede do Sebrae Curitiba - Rua Caeté 150 – Prado Velho - CuritibaSaiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: