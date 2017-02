Projetos da Educação estadual são selecionados no Prêmio Ozires Silva

Publicado em 06/02/2017 09:00

Dois projetos desenvolvidos no Grupo Administrativo Setorial (GAS) da Secretaria de Estado da Educação foram selecionados na categoria "Empreendedorismo Econômico" do Prêmio Ozires Silva, que está em sua 10ª edição.A premiação é uma iniciativa do Instituto Superior de Administração e Economia (Isae) e do Grupo Paranaense de Comunicação (GRPcom). Somente nessa categoria, são nove inscritos.Um dos projetos do Estado selecionados é intitulado "Análise de proporção entre o número de publicações, diagramação e os valores praticados por veículos de comunicação impressos: possibilidades de redução de despesas" e teve como objetivo auxiliar servidores que são responsáveis pelo envio de publicações oficiais a reduzir custos das publicações por meio da diagramação.Esta iniciativa gerou redução de despesas de cerca de R$ 100 mil reais ao poder público. "Em termos de sustentabilidade é propícia a redução no uso de papel, bem como a responsabilidade social do Estado frente aos gastos públicos", destacou o idealizador da proposta, professor Charles Roberto Telles.Esse projeto, que resultou economia entre 40% a 60% do valor gasto anteriormente, também foi aproveitado pela ParanaPrevidencia.O segundo projeto, chamado "Metodologia para análise de variáveis aleatórias em despesas contínuas", busca identificar variáveis que afetam as despesas contínuas ao longo dos anos. Os gastos com despesas contínuas na Secretaria Estadual da Educação em água, luz, telefonia, internet, reprografia, impressão, publicações oficiais e viagens foram reduzidos em cerca de R$ 11 milhões nos últimos quatro anos, com a aplicação da nova ideia.Charles explica que a sustentabilidade proveniente deste projeto se dá pela redução no consumo de água, luz, papel e recursos iniciativa do Instituto Superior de Administração e Economia (ISAE) e do Grupo Paranaense de Comunicação (GRPCOM), que está em sua 10ª edição. Somente nessa categoria, são nove inscritos.financeiros envolvidos na execução destes serviços para as cerca de 2,1 mil escolas estaduais do Paraná."Ao identificarmos as variáveis que influenciam uma determinada despesa, podemos fazer os ajustes necessários e assim economizar", esclareceu o professor Charles.A cerimônia de premiação será em 8 de fevereiro, em Curitiba. O prêmio tem como objetivo identificar e reconhecer o empreendedorismo e a sustentabilidade nos principais setores de atividades econômicas do Brasil e que contribuem para o desenvolvimento sustentável da sociedade. "Só o fato de sermos selecionados é uma grande vitória. Aguardamos ansiosamente a revelação dos vencedores", disse Charles."As duas propostas inscritas buscam, além da sustentabilidade, a eficiência na gestão dos recursos financeiros do Estado", explicou a Coordenadora do Setor de Serviços Contínuos Ana Maria Sawaya Chueiri.A Chefe do GAS, Andrea Regina Burakoski, reforça a importância de os órgãos públicos desenvolverem métodos próprios e inovadores para aumentar a eficiência em seus procedimentos. "A ideia é sempre fazer mais com menos. Assim, quem ganha é o cidadão", diz Andrea.