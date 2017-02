Universidade de Ponta Grossa oferta 326 vagas para transferência externa

Publicado em 03/02/2017 16:30

A Diretoria Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) anuncia abertura do processo de transferência para o preenchimento de vagas remanescentes nos cursos de graduação presencial, para o ano letivo de 2017. A instituição oferta 326 vagas em 28 cursos de bacharelado e licenciatura (2ª, 3ª e 4ª séries).Os interessados deverão inscrever-se nos dias 16 e 17 de fevereiro, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h, na Sala dos Conselhos, Bloco da Reitoria, no Campus Uvaranas.A taxa de inscrição, no valor de R$ 115, deverá ser recolhida na Seção de Receita da UEPG (Bloco da Reitoria/Campus Uvaranas), no ato da inscrição.Para a inscrição, será necessária a apresentação de uma via original do histórico escolar da faculdade ou universidade, completo e oficial, ou certidão, em que constem o aproveitamento, a carga horária, o percentual de frequência de cada disciplina cursada e a data da realização do concurso vestibular, com a indicação dos pontos obtidos e a respectiva classificação, fornecida pela instituição de origem.A relação ainda inclui documento expedido pela instituição de origem, em que constem o sistema de avaliação do rendimento escolar e as condições de aprovação por ela adotados; atestado ou declaração de vínculo efetivo com a instituição de origem; e cópia autêntica e discriminada dos programas das disciplinas eliminadas na instituição de origem.Também devem apresentar documento em que constem o número e a data da publicação no Diário Oficial da União ou do Estado do ato de autorização de funcionamento ou do ato de reconhecimento do curso, na instituição de origem, bem como a data do Diário Oficial da União ou do Estado que o publicou, quando tais dados não constarem no histórico escolar; número da inscrição do Enem para o qual deverá concorrer no processo; e o comprovante do pagamento da taxa de inscrição.Na UEPG, a transferência externa é permitida somente a partir do início da segunda série até o início da penúltima série dos cursos de graduação. As vagas para transferência são resultantes de análise técnica realizada pela Prograd, observando o número de alunos matriculados e o limite máximo de vagas ofertadas nos processos seletivos da instituição (vestibulares e PSS).Para fins de classificação, os candidatos podem utilizar a nota do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). A classificação resultará da somatória da nota do Enem, mais a nota da média aritmética simples das disciplinas cursadas e aprovadas registradas no histórico escolar do candidato. A fórmula é simples: ‘Nota do Enem + Média do histórico escolar’. Serão usadas as notas de todas as etapas do Enem, inclusive a redação.A divulgação dos candidatos classificados está programada para 3 de março, às 17 horas, via edital no portal da UEPG ( www.uepg.br/prograd ). No dia 6, a Prograd expede os certificados de vaga, registro acadêmico e matrícula.Veja os cursos e número de vagas em http://sites.uepg.br/prograd/wp-content/uploads/2013/09/edital-de-vagas-transfer%C3%AAncias-n.%C2%BA-001-2017-VAGAS.pdf Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: