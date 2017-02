Estado inicia mutirão inédito de cirurgias de catarata em Francisco Beltrão

Publicado em 03/02/2017 14:40

O Governo do Paraná promove, neste fim de semana, o Mutirão de Cirurgias de Catarata no município de Francisco Beltrão. Em três dias, a iniciativa deve beneficiar 350 pacientes que aguardavam há anos na fila de espera por este tipo de procedimento. Ao todo, o investimento é de R$ 520 mil.Esta é a primeira vez que os moradores de Francisco Beltrão participam do mutirão, que já contemplou 588 pacientes da região. Todo o atendimento está sendo feito no Hospital Regional do Sudoeste, uma estrutura própria do Governo do Estado.De acordo com o secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, a ação demonstra o compromisso da gestão Beto Richa com a saúde dos paranaenses. "Trata-se de um momento histórico, pois estamos avançando em uma área que é um dos maiores gargalos da saúde pública. Ampliando o número de cirurgias eletivas, garantimos mais qualidade de vida aos pacientes", destacou.Segundo Caputo Neto, o Paraná é hoje o único Estado do país que aplica recursos próprios em mutirões de cirurgias eletivas. "Só de catarata, fizemos mais de 30 mil procedimentos pelo SUS. Pessoas que estavam praticamente cegas voltaram a enxergar graças à iniciativa", explicou o secretário.VIDA NOVA – Este é do morador de Francisco Beltrão, Atílio Serena, de 53 anos, que realizou a cirurgia em um dos olhos nesta sexta-feira (3). Nos últimos anos, ele perdeu quase toda a sua visão e só identificava vultos. "Perdi meu emprego e agora estou com dificuldades para encontrar outro trabalho por conta da catarata. Com a cirurgia, espero voltar a enxergar normalmente e ter uma vida nova", disse ele.Já no final do mês de fevereiro, Serena deve retornar ao Hospital Regional do Sudoeste para operar o outro olho. A realização da segunda etapa do mutirão foi assegurada pelo secretário Caputo Neto, em coletiva de imprensa na unidade.Apesar de ser mais frequente em idosos, a catarata também atinge a população mais jovem. A funcionária pública, Tatiane Perin, é prova disso. Com 33 anos, ela sofria com os problemas de catarata desde os 14 anos de idade. "Já havia perdido quase 80% da minha capacidade de visão em um dos olhos. Isso atrapalhava muito no trabalho, porque tinha dificuldades na leitura", relatou.AVANÇOS – Durante a solenidade de abertura do mutirão, o prefeito de Francisco Beltrão, Cleber Fontana, fez questão de agradecer o empenho do Estado para viabilizar a realização das cirurgias. "Este mutirão é mais uma prova de que a parceria com o Governo do Estado vai trazer muitos avanços para a população da nossa cidade. Agradeço ao governador Beto Richa pela atenção que tem nos dado e estamos à disposição para avançar ainda mais", enfatizou.EQUIPAMENTOS - Acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano; e do deputado estadual Wilmar Reichembach, o secretário Caputo Neto entregou ainda novos equipamentos e veículos para reforçar a infraestutura de atendimento de saúde na região.Para o Centro Regional de Especialidades, administrado pela Associação Regional de Saúde do Sudoeste, o Estado destinou mais de R$ 800 mil em aparelhos. O objetivo é equipar a nova sede da unidade, cuja obra está em fase final de acabamento.A maior parte dos equipamentos será alocada no setor de cardiologia, uma das principais demandas da área de especialidades na região. Entre os itens estão aparelhos de Holter e MAPA, digitalizador de imagens de radiografia, equipamento de densitometria óssea, sistema computadorizado para teste ergométrico e computador servidor.Foi entregue ainda um veículo para ampliar a frota do Hemonúcleo de Francisco Beltrão. A estrutura é responsável por atender a demanda de sangue dos hospitais e unidades de 27 municípios.PRESENÇAS – Também participaram do evento a diretora do Hospital Regional do Sudoeste, Nadia Zanella Vissoto; a diretora da 8ª Regional de Saúde, Cintia Ramos; os superintendentes da Secretaria de Estado da Saúde, Juliano Gevaerd e Paulo Almeida; o coordenador do mutirão de cirurgias, Roberto Cacciari, além de prefeitos, secretários municipais e demais autoridades da região.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: