Dispositivos móveis evitam filas na Copel

Publicado em 03/02/2017 11:00

A popularização de dispositivos móveis como smartphones, tablets e notebooks está consolidando um novo hábito nas pessoas: realizar serviços de rotina sem precisar enfrentar filas. Na Copel, foram feitos mais de 7 milhões de atendimentos por meio de equipamentos portáteis em 2016, número que corresponde a 42% do total anual.Agência virtual e aplicativo para smartphone são os canais de autoatendimento mais utilizados pelos consumidores de energia. Enquanto o primeiro registrou 4,6 milhões de acessos em 2016, um aumento de 12% em relação ao ano anterior, o aplicativo Copel Mobile teve 890 mil acessos, um crescimento de 40% em relação a 2015 – e de mais de 300% desde 2014.Segundo Hemerson Pedroso, superintendente comercial da Copel Distribuição, a crescente preferência dos consumidores pelos canais virtuais deve-se à maior agilidade para solicitações e acompanhar serviços. “As pessoas têm cada vez menos disposição para enfrentar filas de espera ou se deslocar até as agências, e com os aparelhos portáteis esta relação fica ainda mais dinâmica, possibilitando o acesso a partir de qualquer lugar”, afirma.- Atualmente, todos os principais serviços tradicionalmente buscados nas agências de rua ou pelo telefone já estão disponíveis na internet. Por pouparem o tempo de deslocamento e espera em filas, os dispositivos móveis têm conquistado rapidamente a preferência dos consumidores para acusar falta de energia, solicitar segunda via da fatura e fazer consultas rápidas sobre débitos pendentes e outros serviços.O uso mais intenso de dispositivos de autoatendimento também reduz os custos de operação da concessionária de energia. “Ao oferecer alternativas virtuais de contato com a empresa, seja por aparelhos portáteis, seja por computadores pessoais, nós facilitamos a vida dos consumidores e também aumentamos a eficiência do atendimento”, explica Hemerson.Além da agência virtual e do Copel Mobile, a Copel também disponibiliza para seus clientes o contato via e-mail e chat de conversação – este, funcionando sete dias por semana, das 8h às 20h – e vem ampliando a adoção de totens de autoatendimento nas agências de rua, para reduzir o tempo de espera.O download gratuito do Copel Mobile está disponível no Google Play e App Store, para sistemas Android ou iOS.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: