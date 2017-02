Mudanças previstas na distribuição de aulas vão beneficiar os alunos

Publicado em 03/02/2017 10:30

A secretária da Educação, professora Ana Seres, esclarece que as alterações previstas na Resolução 113, de distribuição de aulas para este ano letivo, não alteram em nada a rotina de sala de aula para mais de 1 milhão de estudantes da rede pública estadual do Paraná, que retornam às escolas em 15 de fevereiro."Para os alunos não muda nada no cotidiano da escola. Os estudantes e seus pais podem ficar tranquilos. Tudo que fazemos é pensando no estudante. Os ajustes alteram apenas o tempo que o professor concursado ficará em sala de aula. Com isso, estamos convencidos que haverá um benefício de aprendizado, mas que não irá prejudicar em nada o andamento dentro das 2,1 mil unidades escolares", disse a secretária.Na prática, a resolução que instruiu a distribuição alterou dois itens, um referente à hora-atividade e outro aos critérios de classificação para assumir aulas extraordinárias. "Isso garante mais tempo do professor estatutário em sala de aula, é isso que queremos", explicou Ana Seres, lembrando que o governador Beto Richa autorizou esta semana que mais 339 professores concursados fossem chamados."Em relação à ameaça de nova greve, quero tranquilizar os pais. Muitos profissionais não querem aderir a uma eventual paralisação e querem dar aula. Estamos acompanhando a situação nos nossos 32 Núcleos Regionais. A assembleia (da categoria, marcada para o dia 11) pode até decidir por greve, mas sei que temos um número alto de profissionais que querem trabalhar", analisou Ana Seres."Quero lembrar que a decisão de greve antecede qualquer medida do governo em relação à distribuição de aulas. Falar em greve com tanta antecedência considero bastante temerário, até porque nossos alunos não merecem isso, foram duas greves em 2015 e outra em 2016. Tenho recebido muitos pedidos e telefonemas de pessoas que querem trabalhar", completou a secretária.Ela reafirmou que as faltas serão lançadas, em caso de nova paralisação. "Vamos lançar falta para quem não comparecer ao seu ambiente de trabalho", antecipou.