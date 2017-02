Clientes podem usar o celular para acessar sua conta de água

Publicado em 03/02/2017 10:00

Quem vai ao Litoral quer usar seu tempo para relaxar e aproveitar a praia. Em relação à conta de água, o cliente da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) pode ficar tranquilo: muitos dos serviços estão disponíveis no celular.A empresa criou o aplicativo Sanepar Mobile, compatível com os sistemas operacionais Android e iOS e que pode ser baixado nas lojas Google Play Store e App Store. Desde que foi lançado em outubro de 2016, o aplicativo já teve mais de 10.000 acessos e pode ser usado em tablets e celulares do tipo smartphone.O veranista tanto poderá acessar suas contas de sua casa na praia quanto de sua casa no seu município de origem. O acesso aos serviços deve ser feito pelo titular da conta de água na Sanepar, por matrícula cadastrada.No caso de condomínios, o acesso é feito pelo síndico ou outro responsável pela gestão da conta. Cada matrícula é identificada por um apelido escolhido pelo próprio cliente, quando houver a gestão de mais de um imóvel.A senha de acesso utilizada no Sanepar Mobile é a mesma cadastrada no Autoatendimento Virtual, que funciona no site da Sanepar. Caso o cliente não lembre ou deseje trocar a senha, basta cadastrar uma nova senha no aplicativo ou no site.Os mesmos serviços disponíveis no Sanepar Mobile também podem ser solicitados pelo site: solicitar segunda via ou código de barras para efetuar pagamento, atualizar cadastro, solicitar outra data de vencimento ou a entrega da conta em outro endereço, localizar centrais de relacionamento e locais credenciados para pagamento da conta. Poderá também consultar informações sobre pagamentos efetuados, débitos, leitura e consumo e ainda verificar falta d'água, solicitar serviços de conserto de cavalete e de verificação da qualidade da água.