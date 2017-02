Comissão acompanhará reforma de escola em Curitiba

Publicado em 03/02/2017 09:50

Uma comissão formada por estudantes, professores e funcionários do Colégio Estadual La Salle, localizado no bairro Pinheirinho, em Curitiba, vai acompanhar as obras de reformas e melhorias da unidade, contemplada pelo programa Escola 1000. O programa, lançado no ano passado, vai reformar mil escolas da rede estadual, totalizando investimento de R$ 100 milhões. Cada unidade recebeu R$ 100 mil e as obras foram definidas em audiências públicas com a comunidade.O professor de matemática, Daniel Aroudo da Rocha, é um dos representantes da comissão. Segundo ele, é importante o acompanhamento para assegurar que o investimento atenda todas as necessidades estruturais do colégio. "Nós vivenciamos o dia a dia da escola, então nada mais justo do que acompanhar os andamentos da obra porque sabemos exatamente quais são as necessidades e como essa reforma pode melhorar a estrutura do colégio e também a qualidade da educação ofertada", disse Rocha.O colégio já recebeu R$ 100 mil para melhorias na cozinha (troca do piso e azulejos e adaptação do espaço para instalação da central de gás). Nos banheiros masculino e feminino dos alunos serão instalados novos sanitários, portas, azulejos e piso, além da revitalização das redes elétrica e hidráulica. Também será feita a adequação de um terceiro banheiro com acessibilidade, e reforma na cobertura de um bloco que possui duas salas de aula.- Antes de apresentar para a comunidade as principais necessidades estruturais do prédio, que foi construído em 1974, o diretor José Antônio Buher Machado e a equipe de engenharia do Núcleo Regional de Educação realizaram uma vistoria técnica em todas as instalações da unidade. "Depois da vistoria realizamos dois encontros com a comunidade para discutir as principais reformas que o colégio necessita para melhor atender nossos alunos", disse Machado. Participaram das discussões representantes do Conselho Escolar, Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMF) e da comunidade escolar.- O colégio tem cerca de 2.700 metros quadrados de área construída e passou por uma pequena melhoria no sistema de esgoto em 2008. Foram investidos R$ 5,8 mil nos reparos. Segundo o gestor, o projeto inicial do colégio foi elaborado para atender entre 400 e 500 alunos. "É preciso adequar a estrutura à realidade e à demanda de hoje", disse José Antônio.As obras, que devem começar em 30 dias, vão beneficiar 1.657 alunos do ensino fundamental e médio. O prazo para conclusão é de 90 dias após início dos trabalhos. "A escola existe em função dos estudantes e esse recurso vai, de maneira extraordinária, facilitar e ajudar na gestão e contribuir com a melhoria que todo diretor sonha", afirmou a chefe do Núcleo Regional de Educação de Curitiba, Vivian Cezar de Oliveira.– Organizado pela Casa Civil do Governo do Paraná e pela Secretaria de Estado da Educação, o Escola 1000 contempla quase a metade de toda a rede estadual, formada por 2,1 mil unidades e mais de um milhão de estudantes. São R$ 100 milhões do orçamento do Estado, divididos entre mil colégios estaduais de todas as regiões do Paraná. Foram abertas contas específicas para o depósito da verba diretamente às escolas.Os recursos serão utilizados de acordo com as escolhas feitas em audiências públicas pela comunidade escolar, que reuniram diretores, professores, pais e alunos. Serão feitas melhorias como reformas em quadras esportivas, banheiros, serviços de pintura, reparos nas redes elétrica e hidráulica, calçamento, troca de telhados e forros, entre outras.