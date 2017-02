Feira em Guarapuava soma 5 mil atendimentos no segundo dia do evento

Publicado em 02/02/2017 18:20

Cerca de 5 mil atendimentos foram realizados nesta quinta-feira (02) na feira de serviços gratuitos Paraná Cidadão, em Guarapuava. O evento iniciou ontem e continua nesta sexta-feira (03), das 9h às 17h, na Escola Total Xarquinho. A população tem acesso a vagas de emprego, inscrição nas tarifas sociais de água e luz e à orientação jurídica, além de atendimento à mulher em situação de risco.De acordo com o secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, Artagão Júnior, o evento reúne todas as estruturas do Governo do Estado para atender a população nas necessidades referentes à cidadania. “Essa ação coloca à disposição do público vários serviços de forma gratuita. Isso só acontece devido ao trabalho conjunto das esferas estadual, municipal e de órgãos parceiros”.O prefeito Cesar Silvestri Filho destacou a importância do evento para o município. “Essa feira facilita a vida do cidadão no acesso aos serviços públicos importantes e elementares. É uma boa oportunidade para quem precisa de documentos, de emprego ou de orientações de saúde, nas áreas de direitos humanos, jurídica e do consumidor”, disse.SERVIÇOS - O serviço mais procurado pelos moradores da cidade é a emissão de RG. “Aproveitei o dia de feira para trazer minhas duas filhas e fazer a identidade delas. Também levei as meninas para cortar o cabelo. A feira está sendo ótima, pois os serviços são de graça e conseguimos fazer os atendimentos que necessitamos”, ressalta a moradora do bairro, Soleni da Silva.Os interessados em participar devem levar comprovante de residência e documentos pessoais em bom estado.SANEAMENTO BÁSICO – Durante a feira de serviços do Paraná Cidadão, o secretário da Justiça acompanhou o presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche, que entregou ao prefeito de Guarapuava os extratos de editais de licitação que ultrapassam os R$ 19 milhões em investimentos em saneamento no município.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: