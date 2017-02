Região de Pato Branco terá mutirão para zerar fila por aparelhos auditivos

Publicado em 02/02/2017 18:00

O secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, anunciou nesta quinta-feira (2) que a região de Pato Branco deve promover neste primeiro semestre um grande mutirão para fornecer aparelhos auditivos gratuitos. O objetivo é zerar a demanda de pacientes que aguardam pela prótese nos 15 municípios da região.A expectativa é que pelo menos 320 pacientes sejam atendidos. "Trata-se de uma iniciativa inédita para melhorar a qualidade de vidas dessas pessoas que aguardam há anos por este aparelho. Um programa que está dando certo em outros municípios é que agora beneficiará também a população desta região", destacou o secretário.Inicialmente, o Estado deve destinar R$ 600 mil para a viabilizar o mutirão, que atenderá a fila de espera já existente no Sistema Único de Saúde (SUS). A partir da próxima semana, a 7ª Regional de Saúde de Pato Branco deve iniciar um levantamento sobre a real demanda dos municípios. A ideia é atualizar o cadastro dos pacientes e planejar a execução do mutirão em conjunto com os gestores municipais.O recurso será repassado diretamente à Prefeitura de Pato Branco, que ficará responsável pela contratação da clínica que fará a compra dos aparelhos, bem como a avaliação e o acompanhamento dos pacientes encaminhados pelos municípios. “Esperamos que todo o processo transcorra com agilidade, pois sabemos da angustia dessas pessoas que estão na fila de espera”, disse Caputo Neto.SELO DE QUALIDADE - O anúncio do mutirão foi feito em Pato Branco, durante a solenidade de entrega de selos de qualidade para unidades de saúde da região. Nesta etapa, serviços de Chopinzinho (2) e Clevelândia (1) foram contemplados. O título é um reconhecimento ao trabalho de excelência desenvolvido pelas equipes de saúde que atuam no atendimento direto à população.Para o superintendente de Atenção à Saúde, Juliano Gevaerd, a conquista deste selo deve ser um motivo de orgulho para os profissionais, visto que a unidade de saúde passa para uma criteriosa avaliação, com mais de 100 itens, para estar apto a recebê-lo. “É um verdadeiro certificado de qualidade, que só pode ser conquistado mediante o empenho e a dedicação de toda a equipe. Por isso, é preciso valorizar este título, símbolo de uma mudança no processo de trabalho das unidades”, enfatizou.Implantado em 2014, o projeto de Tutoria da Secretaria de Estado da Saúde já beneficia 524 unidades de saúde, em 308 municípios. Todo o trabalho é orientado e acompanhado por profissionais das regionais de saúde. A intenção é aprimorar a gestão da qualidade dos serviços prestados através de mudanças no modelo de gerenciamento de riscos, processos e resultados.O diretor da 7ª Regional de Saúde de Pato Branco, Nestor Werner Júnior, afirma que o desafio agora é expandir o projeto para os demais municípios da região. “Estamos sensibilizando os gestores municipais para que todos façam a adesão ao projeto e entrem neste movimento em busca da qualidade do atendimento da população”, afirmou.Na solenidade, que teve a presença do deputado estadual Guto Silva, prefeitos e demais autoridades da região, também foi entregue mais um veículo para reforçar a frota do Hemonúcleo de Pato Branco. O serviço atende a demanda de sangue dos hospitais e demais unidades de 15 municípios da região.Foi anunciado ainda uma nova ambulância para a prefeitura de Pato Branco e uma van para o transporte de pacientes do Centro de Especialidades, gerenciado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: