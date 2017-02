Estado entrega mais uma unidade de saúde no Interior

Publicado em 02/02/2017 15:20

O secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, inaugurou nesta quinta-feira (2) uma unidade de saúde no município de Clevelândia, na região Sudoeste. A obra, no valor de R$ 600 mil, foi inteiramente construída com recursos do Governo do Estado.A unidade recebeu ainda mais R$ 115 mil para compra de mobiliários e equipamentos. "Trata-se de mais uma estrutura de saúde que estará à disposição da população de Clevelândia, oferecendo atendimento de qualidade mais perto das pessoas", disse o secretário.Com uma área física de 311 m², o espaço conta com consultórios médicos e odontológicos, salas de inalação, curativos, vacinas, coletas de preventivo, além de área para entrega de remédios e esterilização, entre outras dependências. O projeto foi todo pensado para oferecer mais conforto e segurança aos pacientes."A saúde começa pela base. Por isso, estamos investindo pesado na infraestrutura dos municípios, priorizando cada vez mais as ações de prevenção e de atendimento básico nas unidades de saúde", reforçou Caputo Neto. Desde 2011, o Estado já aplicou mais de R$ 180 milhões em incentivos para a atenção primária.Com uma equipe de 12 profissionais, a unidade será referência para o atendimento básico dos moradores de seis bairros: Estrela, Bela Vista, Jardim Esperança, Jardim Brasília, Eapi, Bairro Industrial, além de comunidades do Interior. "Quase quatro mil pessoas serão beneficiadas diretamente. Antes, esta região era atendida em uma casa alugada, adaptada para receber os pacientes", informou o prefeito de Clevelândia, Ademir José Gheller.Esta é apenas uma das três obras que o Estado destinou recursos para ampliar o atendimento de saúde em Clevelândia. Houve ainda uma reforma de unidade de saúde – já concluída – e outra construção, que está em fase final de acabamento na Vila Operária."A previsão é inaugurar esta nova unidade ainda neste primeiro semestre. Estamos finalizando a obra e muito em breve ela já estará à disposição da população", informou o prefeito. O Estado deve investir outros R$ 115 mil para equipar a unidade.Em seis anos, o governo estadual já aplicou R$ 3,8 milhões na área da saúde de Clevelândia. Além das obras, foram feitos repasses para compra de medicamentos, incentivos para a vigilância em saúde, recursos para aquisição de veículos e uma ambulância de remoção.Também participaram da solenidade o deputado estadual Guto Silva; o diretor da 7ª Regional da Saúde de Pato Branco, Nestor Werner Júnior; e os superintendentes da Secretaria de Estado da Saúde, Paulo Almeida e Juliano Gevaerd.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: