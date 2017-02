Universidades estaduais do Paraná recebem 96,8 mil inscrições pelo Sisu

Publicado em 02/02/2017 14:40

As cinco universidades estaduais que ofertam vagas pelo Sistema de Seleção Unificado (Sisu), do Ministério da Educação (MEC), receberam 96.887 inscrições para concorrerem às 4.723 vagas ofertadas. Os classificados pelo Sisu deverão fazer a pré-matrícula no período de 3 a 7 de fevereiro, dependendo do calendário definido pelas instituições e disponível nos sites das universidades.A Universidade Estadual de Londrina (UEL) recebeu 13.994 inscrições para 600 vagas; na Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) foram 15.490 inscritos para 1.115 vagas; a Universidade Estadual do Norte do Paraná (Uenp) teve 7.581 candidatos para 293 vagas; a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) 25.411 para 1.228 vagas e a Universidade Estadual do Paraná (Unespar) registrou 20.417 inscrições para 1.487 vagas."A adesão de nossas universidades estaduais ao Sisu como modalidade alternativa de ingresso é uma importante iniciativa de democratização do ensino superior à medida em que permite ao estudante concorrer com mais de uma forma de acesso. Além disso, este é um exame com qualidade nacionalmente referenciada e que permite atender estudantes de várias partes do País, com ganhos na qualidade acadêmica e social do ensino superior público paranaense", destacou o coordenador de Ensino Superior da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Mário Athayde Júnior.Uma novidade da Unespar nesta edição do Sisu é que para os candidatos que comprovem residência fora do território paranaense, a universidade vai flexibilizar o processo de matrículas. Nesta terça-feira (31/01), a Diretoria de Registros Acadêmicos publicou um edital que altera os procedimentos. Assim, haverá a possibilidade de encaminhar a documentação pelos Correios para o endereço do respectivo campus via RA ou Sedex, até a data limite de matrícula.TOTAL DE INSCRITOS - O resultado do Sisu foi divulgado na segunda-feira (30) no site do MEC - sisu.mec.gov.br. Os cerca de 2,5 milhões de inscritos podem consultar se conseguiram a vaga que pleitearam no ensino superior público. Ao todo, são ofertadas 238.397 vagas em 131 instituições públicas, entre universidades federais e estaduais, institutos federais e instituições estaduais. O Sisu registrou mais de 4,8 milhões de inscrições, uma vez que os candidatos podiam escolher até duas opções de cursos.O Sisu é o sistema informatizado do MEC em que instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do Enem.LISTA DE ESPERA - Os estudantes que não foram selecionados na chamada regular do Sisu, ou que foram aprovados para a segunda opção de curso, podem integrar a lista de espera do programa. O período para manifestar o interesse em participar da lista vai até as 23h59 (horário de Brasília), do dia 10 de fevereiro, no site do Sisu. Esses candidatos serão convocados a partir de 16 de fevereiro, caso haja vagas remanescentes.