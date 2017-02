Richa aprova pedido de R$ 9,8 milhões para obras em cidades do Sudoeste

Publicado em 02/02/2017 13:50

O governador Beto Richa aprovou, nesta quinta-feira (02), pedidos de liberação de R$ 9,8 milhões para o financiamento de obras urbanas nos municípios de Palmas, Coronel Domingos Soares, Boa Vista da Aparecida e Três Barras do Paraná, no Sudoeste do Estado.A partir de agora, os quatro pedidos passarão por exames de viabilidade técnica, financeira, orçamentária, fiscal e jurídica antes da assinatura dos contratos. Vencida a etapa, os recursos serão disponibilizados pelo Sistema de Financiamento dos Municípios (SFM).Richa assinou o documento durante audiência com os prefeitos das quatro cidades e o deputado estadual Paulo Litro, no Palácio Iguaçu. O encontro foi organizado pelo chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, responsável pela análise prévia das solicitações de empréstimos encaminhadas ao Estado pelas prefeituras paranaenses.DINÂMICA - “Estamos sempre à disposição dos prefeitos para ajudar naquilo que contribua para a melhoria da qualidade de vida das pessoas”, disse Richa. “A marca do nosso governo é o municipalismo. É nas cidades que as pessoas vivem e onde os investimentos devem acontecer”.Rossoni afirmou que há uma nova dinâmica do governo para agilizar os pedidos dos novos prefeitos. “Neste momento de crise, com a queda da arrecadação, o nosso governo tem feito todo o esforço para apoiar os municípios. Podemos nos orgulhar de dizer que somos um dos poucos estados onde os investimentos não pararam”, disse.OBRAS - Palmas vai receber R$ 6 milhões. Segundo o prefeito Kosmos Panayotis Nicolaou (Dr. Kosmos), os recursos serão aplicados na malha viária. Para Coronel Domingos Soares foi autorizado o valor de R$ 1,2 milhão que, de acordo com a prefeita Maria Antonieta de Almeida, será usado em obras de pavimentação.Os prefeitos de Três Barras do Paraná, Hélio Bruning, e de Boa Vista da Aparecida, Leonir Antunes dos Santos, garantiram R$ 1,3 milhão para cada um dos municípios. “É muito importante contar com o apoio de um governo preocupado com os municípios, quem ganha é a população”, disse Bruning.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: